LBA, i leoni orogranata chiudono la regular season con la vittoria al Taliercio

L'Umana Reyer onora fino in fondo la stagione regolare, chiudendo con una convincente vittoria (91-79 il finale, dopo aver toccato anche il +26) sulla Carpegna Pesaro, viatico verso i quarti playoff che vedranno gli orogranata affrontare col vantaggio del fattore campo la UnaHotels Reggio Emilia.

LA PARTITA

In quintetto partono Spissu, Tucker, Casarin, Simms e Kabengele, con avvio equilibrato e primo allungo orogranata dal 7-9 del 3' al 16-9 del 5'30”, con pronto time out ospite. Alla ripresa del gioco, un ispiratissimo Simms porta al doppiaggio degli avversari, mentre è Parks ad aggiornare al +12 (23-11) il massimo vantaggio al 7'30”, nel finale di quarto, la Carpegna riesce ad alzare l'intensità, riavvicinandosi a -7, distanza mantenuta anche al primo intervallo sul 27-20. Il break marchigiano arriva a 4-14, con il primo time out orogranata all'11'30” sul 27-25. L'Umana Reyer riesce a riprendere l'inerzia, con Kabengele particolarmente positivo nel break per il 40-33 al 16'30”, che spinge la panchina pesarese al secondo time out. L'interruzione funziona, perché arriva un break di 0-10 per il 40-43 al 19' e la Carpegna mantiene il vantaggio (42-44) anche al rientro negli spogliatoi.

Al rientro in campo, l'Umana Reyer si ripresenta però nel migliore dei modi: 10-2 per cominciare e time out pesarese al 22' sul 52-46. Poi il break orogranata procede fino al 18-2 e, subito dopo il canestro della doppia doppia personale per Kabengele, di nuovo la panchina ospite chiama l'interruzione sul 60-46 al 25'. Il primo canestro su azione di Pesaro arriva dopo quasi 6', ma non cambia l'inerzia: al 28' c'è il +20 (70-50) e le due triple finali di Simms arrotondano al 30' sul 77-55, a completare un quarto da 35-11. Ormai è pieno garbage time, con l'Umana Reyer che arriva sull'84-58 al 34' e la Carpegna che, mentre i suoi tifosi accendono un pericoloso fuoco nel settore di curva loro riservato, ricuce fino all'86-73 al 38' e infine sul 91-79 alla sirena.



IL TABELLINO

Umana Reyer Venezia – Carpegna Prosciutto VL Pesaro 91-79 Parziali: 27-20; 42-44; 77-55

Umana Reyer: Spissu, Tessitori 5, Heidegger, Casarin 12, De Nicolao 5, Kabengele 10, Parks 17, Brooks ne, Simms 21, Wiltjer 11, Vanin ne, Tucker 10. All. Spahija.

Carpegna: McDuffie 21, Bluiett 19, Visconti 3, Wright-Foreman 20, Ford 2, Tambone 2, Stable 2, Cinciarini 2, Mazzola 2, Totè ne, Love 6. All. Sacchetti.

GLI HIGHLIGHTS