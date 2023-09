Umana Reyer, grande entusiasmo per la presentazione delle prime squadre

Nella scenografica cornice della food court della Nave de Vero sono state presentate le prime squadre dell’Umana Reyer Venezia per la stagione 2023/24. È stato un vero e proprio bagno di folla quello che ha abbracciato le ragazze e i ragazzi orogranata in vista dell'imminente inizio stagione.

Tantissimi tifosi, appassionati, famiglie e piccoli tifosi hanno caricato l’ambiente incitando i propri beniamini e scattando foto ricordo.

Dieci fortunati si sono aggiudicati i tagliandi messi in palio per il grande esordio della Reyer maschile in programma al Taliercio domenica 1 ottobre alle 16.30 contro Tortona. Per la squadra femminile, invece, il primo appuntamento interno è previsto per l'8 ottobre quando, sempre al Taliercio, è di scena il Superclassico con il Famila Schio gara valida per la seconda giornata.

La Serie A1 di basket femminile, come da tradizione, apre con l'Opening Day quest'anno in programma a Schio. In quel contesto le ragazze guidata da Mazzon affronteranno la OMEPS Battipaglia.