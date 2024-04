Playoff, gara 1 è della Reyer: martedì a Roma possono chiudere la serie

E' l'Umana Reyer ad aggiudicarsi gara 1 dei quarti di finale Scudetto superando al Taliercio 85-63 Oxygen Roma Basket.

Dopo un primo quarto equilibrato, le leonesse impongono la loro fisicità e profondità del roster facendo una gara in crescita in cui tutte e undici le giocatrici si sono iscritte a referto.

Appuntamento lunedì 29 aprile alle ore 20.30 al PalaTiziano di Roma per gara 2, che potrà dare alle orogranata il pass per la semifinale playoff.

LA PARTITA

Coach Mazzon ripropone il quintetto dell'ultima gara: Villa, Held, Fassina, Kuier e Shepard. L'inizio è contratto da ambo i lati (3-4 al 2'), Villa viene gravata di un fallo antisportivo e Kalu capitalizza i liberi del 3-6. Le orogranata faticano a trovare ritmo offensivo, Shepard smuove il tabellino, ma il gioco da quattro di Kalu porta le capitoline avanti 5-10.

La reazione non si fa attendere con le padrone di casa che piazzano un break di 8-0 costringendo coach Di Meglio al minuto di sospensione. Nel finale di frazione, Kuier e Sventoraite salgono in cattedra, 19-14 al 10'.

Nel secondo quarto l'Umana cambia marcia, viaggiando ad un altro ritmo e mettendo in campo grande aggressività e pressione difensiva. Held, Kuier e Shepard sono le principali armi offensive per le lagunari che trovano il massimo vantaggio sul 34-14, ma l'Oxygen non si disunisce tornando sotto di undici lunghezze (36-25) a fine primo tempo.

Al rientro dall'intervallo lungo l'Umana domina con Kuier e Shepard mettendo sul parquet grande fisicità (50-30). Entrambe le formazioni abbassano l'intensità difensiva ed è poi Villa a regalare spettacolo al pubblico reyerino. Il parziale di 28-17 nella frazione indirizza la partita, 64-42 al 30'.

Negli ultimi dieci minuti di gioco, la Reyer mette definitivamente in ghiaccio la gara vincendo 85-63.

IL TABELLINO

Umana Reyer – Oxygen Roma Basket 85-63 Parziali: 19-14; 36-25; 64-42

Umana Reyer: Logoh 2, Berkani 9, Gorini 2, Villa 9, Nicolodi 1, Pan 8, Meldere 3, Held 15, Fassina 5, Shepard 13, Kuier 18 All. Mazzon

Oxygen Roma Basket: Romeo 3, Dongue 14, Cupido 4, Natali, Bongiorno, Scarsi, Czukor 11, Sventoraite 10, Gilli 3, Kalu 18 All. Di Meglio