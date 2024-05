Playoff Scudetto, Magnolia Campobasso-Umana Reyer: come seguirla in tv

E' tutto pronto per gara 2! L'Umana Reyer sarà ospite alla Molisana Arena, mercoledì 8 maggio alle ore 20.30 per il secondo atto della semifinale Scudetto. In caso di successo, le leonesse staccherebbero il pass per la Finale. Eventuale gara 3 da dentro/fuori si giocherebbe al Taliercio, sabato 11 maggio alle ore 16.

In gara 1, le orogranata hanno vinto 82-63 giocando una partita solida e corale, sostenute da un pubblico meraviglioso che ha fatto registrare il record stagionale di spettatori (2871). Le chiavi del match sono state la difesa (con solamente 28 punti subiti nel primo tempo), il tiro dall'arco (50%, 4 Kuier, 3 Berkani e Pan) e il dominio a rimbalzo (45-25, 17 per Shepard).



Sono state tre le giocatrici ad andare in doppia cifra: top scorer del match Awak Kuier (22 punti e 8 rimbalzi in 32'), seguono a quota 17 Lisa Berkani e Jessica Shepard.

Le ex della gara sono Giuditta Nicolodi, Gaia Gorini da un lato e Martina Kacerik dall'altro.

Il fattore campo è stato rispettato anche nell'altra semifinale dove la Famila Wuber Schio ha superato 76-51 la Passalacqua Ragusa. Gara 2 si disputerà al PalaMinardi, mercoledì 8 maggio alle ore 21.

Jessica Shepard: "Innanzitutto ci tengo a ringraziare i tifosi per il supporto che ci hanno dato in gara 1, è stato incredibile. Il palazzetto era pieno e ci hanno sostenuto durante tutta la partita. Abbiamo percepito la loro energia e passione e questo ci ha aiutato tanto. Come ha dimostrato nella prima partita, Campobasso è una squadra molto aggressiva che non molla mai. Sappiamo che ci aspetta una gara difficile, giochiamo in un campo ostico con un pubblico che si fa sentire. Sono un'ottima squadra, sarà importante per noi seguire le indicazioni dello staff tecnico, giocando concentrate fin dall'inizio. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per chiudere la serie".

La partita sarà in diretta per gli abbonati su LBF TV.