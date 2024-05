Playoff Serie A1, la Reyer sbaraglia Campobasso e vola alla finale Scudetto

Dopo tre anni l'Umana Reyer femminile torna in finale scudetto! Le leonesse vincono la battaglia sportiva di Campobasso e giocheranno nuovamente per il tricolore nella finale a cinque gare che inizierà mercoledì 15 maggio al Palasport Taliercio.

Per le orogranata rimangono fuori Makurat (rotazione straniere) e Cubaj (infortunio alla mano sx).

Solito quintetto per coach Mazzon che inizia con Villa, Fassina, Pan, Kuier e Shepard. Campobasso recupera Mistinova, assente in gara 1.

LA PARTITA

Inizia forte difensivamente Campobasso che trova un parziale di 8-3 nei primi 5 minuti (Kunaiyi 6), le orogranata pagano qualche palla persa. Fassina e Berkani caricano di falle le avversarie e l'Umana con i punti di Held, Shepard e della stessa Martina trova il primo vantaggio dopo 7', 10-11.

Berkani inventa un grande floater mentre Pan serve un bell'assist per Kuier che sblocca il tabellino. Le padroni di casa rispondono con Mistinova e Quinonez. Le orogranata migliorano anche nei rimbalzi difensivi nel finale di frazione, 14-15 dopo 10'.

Stringe ancor più le maglie difensive l'Umana in apertura di secondo periodo, offensivamente le leonesse colpiscono da tre con Pan e Held. Time-out Campobasso dopo 12', 14-21. Con la bomba di Kuier le orogranata trovano la doppia cifra di vantaggio, Campobasso non molla con Trimboli e la solita Kunaiyi (10).

Le orogranata difendono forte e recuperano palloni, Shepard lotta sotto i tabelloni come una leonessa (già 9 rimbalzi), ma non è precisa. Altra tripla: Fassina. Nel finale di frazione le locali tornano sul -5 con Kunaiyi e la tripla di Dedic, ma Shepard si inventa un grande canestro negli ultimi istanti di quarto 26-33 all'intervallo lungo.

Fassina ha ancora la mano calda ad inizio terzo quarto e infila un'altra tripla. Le orogranata provano la fuga con la difesa e due bombe di Kuier (12 per lei), di cui una con il fallo subito, 30-45 dopo 24'. Berkani commette il terzo fallo su Morrison che si sblocca.

Shepard perde un paio di palloni causando anche un fallo antisportivo e quattro punti di Quinonez, -9 Campobasso. L'Umana torna sul +13 con Kuier e Shepard, ma le padroni locali non mollano nulla e con Quinonez e Morrison tornano sul -7, 42-49, al 29'. Le orogranata sbagliano tre triple aperte, Pan commette il quarto fallo. Le orogranata perdono palloni (14) e Kunaiyi fa esplodere il palazzetto molisano con il canestro del -4, inerzia per le padrone di casa. 45-49 al termine del terzo quarto.

Berkani segna una grande tripla in apertura di ultima frazione. Campobasso non segna quasi per 4', ma l'Umana non ne approfitta, poi Dedic e Quinonez costringono Mazzon al time-out, 49-52 al 34'. Kuier si inventa un gran canestro dal post-basso.

Viene fischiato tecnico a Mazzon, +4 orogranata. Kuier sale in cattedra: prima oscura la vallata e poi segna una grande tripla. Dedic non molla e colpisce ancora dalla media. Succede di tutto in campo, tanti errori da entrambe le parti: la posta in palio è altissima. Fassina con un grande assist trova Shepard per il +7 Umana, 52-59 al 37', time-out. Kunaiyi trova Dedic, ma l'arresto e tiro di Berkani a 100" dal termine sembra chiudere la gara, 54-61.

Ministinova non è d'accordo e infila una grande tripla. Villa in lunetta fa 1 su 2, 57-62 con 42" dalla fine. Non entra il tiro in penetrazione di Giacchetti, ancora Villa in lunetta: 2 su 2, 57-64. Sembra ancora una volta finita, e invece il basket è uno sport meraviglioso perché sempre ricco di colpi di scena: Quinonez segna prima la bomba del -4 per poi recuperare palla sull'errore veneziano e firmare un'altra tripla: -1 Campobasso. Palla a Berkani che segna entrambi i liberi.

Le molisane non riescono a realizzare il tiro da tre del pareggio e l'Umana Reyer può finalmente festeggiare la finale scudetto conquistata tre anni dopo quella del 2021!

IL TABELLINO

La Molisana Magnolia Campobasso - Umana Reyer Venezia 63-66 Parziali: 14-15, 12-18, 19-16, 18-17.

La Molisana Magnolia Campobasso: Moffa, Kunaiyi 17, Narviciute ne, Kacerik 3, Trimboli 2, Giacchetti, Quinonez Mina 17, Dedic 14, Morrison 3, Mistinova 7. All. Sabatelli

Umana Reyer: Logoh ne, Berkani 9, Gorini ne, Villa 5, Nicolodi, Pan 3, Meldere ne, Held 5, Fassina 14, Santucci ne, Shepard 11, Kuier 19. All. Mazzon