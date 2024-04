La Reyer battaglia al Palaminardi, conquista la vittoria e mantiene la vetta

L'Umana Reyer riprende la corsa in campionato vincendo 57-70 sul campo della Passalacqua Ragusa. Dopo un primo tempo all'insegna dell'equilibrio, le orogranata spaccano in due la partita al 25' prendedosi dodici lunghezze di vantaggio a fine terzo quarto e gestendo fino alla sirena finale.

Serata positiva dall'arco con il 47% da tre (9 su 19), dominio a rimbalzo (47-30) e punti in area (30-20). Top scorer del match Kuier con 21 punti, in doppia cifra anche Shepard con una doppia doppia da 16+15.

Per le orogranata out Meldere per un problema alla schiena e Makurat per la rotazione straniere. Ragusa si presenta alla partita priva di Spreafico.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer) - Coach Mazzon inizia la gara con Villa, Fassina, Pan, Kuier e Shepard. Le due formazioni partono forte colpendo dall'arco, l'ex Kuier sale in cattedra firmando quattro punti consecutivi per l'8-12 dei primi cinque minuti di gioco. Thomas è la principale arma offensiva delle padrone di casa, le orogranata hanno basse percentuali nel tiro da due, ma guidano la gara grazie alle triple (12-20). Juskaite tiene a contatto Ragusa che, con un parziale di 6-0, fa terminare la prima frazione 18-20.

Cubaj segna il primo canestro del secondo periodo, poi Ragusa impatta la gara e, con la tripla di Di Fine e i cinque punti in fila di Milazzo, si prende cinque lunghezze di vantaggio (30-23). Le orogranata non si disuniscono: la difesa a zona e il quintetto fisico con il trio Kuier-Shepard-Cubaj danno i suoi frutti. La capitana Pan interrompe il digiuno con una tripla, poi Kuier e Shepard firmano la parità a quota 30. Il quarto si conclude con il botta risposta tra Milazzo e Villa, che segna a pochi secondi dalla fine una tripla da lontano: 32-33 al 20'.

Al rientro dall'intervallo lungo Shepard commette due falli in attacco in poco meno di un minuto. La partita continua ad avere un alto ritmo con le due squadre che danno vita a continui sorpassi e contro sorpassi. Al 25' l'Umana spacca in due il match punendo ancora con il tiro da tre di Pan e Kuier (37-45). Berkani prende tecnico per proteste, ma la Reyer continua a macinare punti in attacco arrivando al +12 a fine terzo quarto.

Gorini si iscrive a referto ad inizio ultima frazione con la formazione di coach Mazzon che gestisce il ritmo partita. Le iblee oscillano sulla doppia cifra di ritardo, ma non mollano un centimetro riuscendo a tornare fino al -8 (53-61). Kuier chirurgica ricaccia indietro le avversarie con una tripla: l'Umana Reyer gioca con il cronometro conducendo fino alla sirena finale vincendo 57-70 al PalaMinardi.

IL TABELLINO

Passalacqua Ragusa – Umana Reyer: 57-70 Parziali: 18-20; 32-33; 42-54

Passalacqua Ragusa: Thomas 10, Di Fine 3, Spreafico ne, Chessari ne, Milazzo 12, Salice ne, Jakubcova 10, Pastrello 3, Juskaite 15, Miccoli 2, Chidom 2, Nikolic ne All.Lardo

Umana Reyer: Logoh ne, Berkani, Gorini, Villa 9, Nicolodi ne, Pan 9, Held, Cubaj 4, Fassina 9, Shepard 16, Kuier 21 All.Mazzon