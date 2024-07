Per la Reyer si apre l'avventura Euroleague Women: le squadre in gioco e la formula

È stata ufficializzata la lista dei Club che parteciperanno alla stagione 2024-25 dell'EuroLeague Women.

Un totale di 19 club, rappresentanti nove diverse Federazioni Nazionali, si sono registrati per la prossima stagione che vede l'introduzione di un nuovo format di competizione.

13 club, inclusi i campioni in carica del Fenerbahce, parteciperanno direttamente alla regular season, mentre i restanti tre posti saranno determinati dalle qualificazioni, con le partite di andata e ritorno che si terranno il 18 e il 25 settembre.

Il sorteggio dei gironi di Euroleague Women è in programma il 18 luglio a Monaco di Baviera (Germania)

La nuova Euroleague Women

Il futuro dell'EuroLeague Women promette ancora più intensità ed emozioni, con un nuovissimo formato di competizione introdotto a partire dalla stagione 2024-25.

Destinato a culminare con l'innovativa Final Six, il rinnovato sistema di competizione è progettato per tenere i fan con il fiato sospeso e aumentare la posta in gioco in ogni partita durante tutta la stagione.

Un totale di 16 squadre parteciperanno alla Regular Season, che sarà ora divisa in due fasi: Primo e Secondo Turno.

La composizione del torneo sarà determinata dalla classifica per paese e per club. I club che hanno ottenuto un posto diretto nella stagione regolare attraverso le competizioni nazionali saranno affiancati da quelli che avanzano attraverso le qualificazioni.

Primo round: - Al primo turno le 16 squadre saranno divise in quattro gruppi da quattro squadre, che giocheranno in un formato girone all'italiana, in casa e in trasferta. Le prime tre squadre di ogni girone avanzeranno al secondo turno, mentre la quarta classificata di ogni girone si unirà al primo turno dei play-off di EuroCup Women.

Secondo round: - Portando con sé tutti i risultati del primo turno, le squadre formeranno due nuovi gruppi nel secondo turno, con le squadre dei gruppi A e B che si uniranno per formare il gruppo E; e le squadre dei Gruppi C e D che formano il Gruppo F.

Ogni squadra affronterà avversari con cui non ha ancora giocato nei gironi appena formati in un formato girone all'italiana, in casa e fuori.

Le prime quattro squadre di ogni girone continueranno l'EuroLeague Women nella serie Play-In, che sarà divisa in due parti: i play-in dei quarti di finale e i play-in delle semifinali. Le squadre classificate quinte e seste di ogni girone verranno eliminate.

La stagione culminerà con la Final Six, un formato nuovo di zecca, in cui le migliori squadre del campionato si affronteranno in un formato a eliminazione diretta per incoronare il prossimo campione d'Europa.

I vincitori dei play-in delle semifinali riceveranno un bye ai quarti di finale, che vedrà i perdenti dei play-in delle semifinali affrontare i vincitori dei play-in dei quarti di finale.

Le quattro squadre rimanenti nella competizione si contenderanno le semifinali, con le vincitrici che avanzeranno alla finale, dove verrà incoronata la prossima campionessa di EuroLeague femminile, e le perdenti che gareggeranno nella partita per il terzo posto.

Le squadre partecipanti

I club con accesso diretto alla Regular Season sono i seguenti:

Fenerbahce (TUR)

Villeneuve d'Ascq-LM (FRA)

Valencia Basket Club (ESP)

DVTK HUN-Therm Miskolc (HUN)

Umana Reyer Venezia (ITA)

ZVVZ USK Praha (CZE)

KGHM Polkowice (POL)

Olympiacos SFP (GRE)

CBK Mersin (TUR)

Tango Bourges Basket (FRA)

Perfumerias Avenida Salamanca (ESP)

Uni Gyor (HUN)

Beretta Famila Schio (ITA)

I club che parteciperanno alle Qualificazioni sono: