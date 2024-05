Serie A1, Famila Schio-Reyer Venezia: come seguire in diretta gara-2 della Finale Scudetto

In un Taliercio bollente con oltre 2500 reyerini, Pan e compagne si sono imposte nella prima partita 77-65 reagendo ad un primo quarto difficile (11-21) con una grande prova di squadra e carattere.

Sono state ben cinque le giocatrici a chiudere in doppia cifra con Jessica Shepard autrice di una doppia doppia da 12+23 (record di rimbalzi in una Finale Scudetto). L'Umana dopo il successo in Gara 1 cercherà di raddoppiare prima del cambio di campo.

"In Gara 1 ho raggiunto 200 presenze in maglia Reyer - dichiara alla vigilia di gara-2 Francesca Pan - è stata veramente una grande emozione. Avevo la pelle d’oca quando ho ricevuto la maglietta celebrativa. So che al giorno d’oggi non è comune e scontato rimanere nella stessa società per così tanti anni"

E ancora: "Per me è un grande orgoglio essere il capitano della squadra che mi ha cresciuta ed è poi dimostrazione di come il club crede e ha fiducia nelle proprie giocatrici e nel settore giovanile. Io sono arrivata qui quando avevo 15 anni, Reyer è la mia seconda famiglia, mi auguro di giocare ancora molte partite con questa maglia. Sono davvero contenta di aver potuto festeggiare con una vittoria".

"Sappiamo che le partite contro Schio sono sempre delle battaglie come è stata Gara 1 - prosegue Pan - ma quando si gioca una Finale Scudetto non può che essere così. Nella seconda gara loro giocheranno ancora più aggressive e determinate. Sono una squadra che è abituata a giocare partite così, noi dobbiamo mettere in campo grande energia e concentrazione come abbiamo fatto. Abbiamo visto che giocando insieme e aiutandoci nei momenti di difficoltà possiamo batterle.



"Il pubblico sarà fondamentale - conclude il Capitano della Reyer - Le ultime Finali Scudetto purtroppo le abbiamo giocate a porte chiuse a causa del Covid. Giocare in un Taliercio così caloroso è un’emozione bellissima. Il tifo ci dà tanta energia, ogni volta che scendiamo in campo sentiamo l’affetto dei nostri tifosi che ci supportano da inizio stagione. Siamo tutte molto orgogliose di questo, vi aspettiamo!"

