Serie A1, Famila Schio-Reyer Venezia: come seguire in diretta gara 3 della Finale Scudetto

E' tutto pronto per il terzo atto della Finale Scudetto! L'Umana Reyer scenderà in campo al PalaRomare, martedì 21 maggio alle ore 21 contro la Famila Wuber Schio per gara 3 della serie che assegnerà il Tricolore. Diretta su RaiSport.

Fino a qui le orogranata hanno fatto valere il proprio fattore campo vincendo con autorità le prime due partite (77-65 e 85-64 i risultati) in un Taliercio meraviglioso che ha registrato un sold out nel secondo match.



Pan e compagne arriveranno quindi all'ombra del Pasubio agguerrite e determinate in cerca di una vittoria che le farebbe salire sul tetto d'Italia.

"È un motivo di orgoglio essere ancora qui a fine maggio e competere per un obiettivo meraviglioso come lo Scudetto - Coach Mazzon - Siamo fortunati ad incontrare Schio, perché proprio grazie a loro, sia noi che tutte le altre squadre, abbiamo dovuto alzare il livello tecnico e mentale nell’affrontarle. Come gruppo dobbiamo continuare sulla nostra strada ricordando sempre cosa ci ha portato qui, che non è certo l’esperienza o l’età, ma la voglia di competere e non accettare le sconfitte. Vogliamo rendere orgogliosi tutti i nostri tifosi e le tante persone che lavorano e si sacrificano giornalmente dietro le quinte, perché senza il loro supporto tutto questo non sarebbe possibile".

