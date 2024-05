È tutto vero, la Reyer è Campione d'Italia femminile: è il terzo Scudetto della Storia

Campionesse d'Italia! L'Umana Reyer Venezia vince a Schio e chiude la serie: è il quarto titolo nazionale della storia, tre Scudetti e una Coppa Italia. Per l'Umana rimangono fuori Makurat (rotazione straniere) e Gorini (indisposizione), mentre rimane fuori dalle rotazione Sivka per il Famila.

Solito starting five per coach Mazzon che inizia la gara con Villa, Held, Fassina, Kuier e Shepard.

LA PARTITA

Il break iniziale è targato Famila che, grazie al trio Reisingerova-Juhasz-Verona, si porta avanti 7-2 con l'Umana che trova punti solamente con i liberi di Villa. Shepard e Kuier trovano i primi due canestri dal campo ed è poi botta e risposta tra playmaker con Villa, Sottana e Verona protagoniste (13-11). Kuier trova la parità al 7' a quota 13, ma Parks risponde subito.

Le orogranata pagano alcuni errori nei tiri aperti e Schio fa un mini break sul finale chiudendo il primo quarto avanti 19-15.

Reisingerova e Keys allungano sul +7 ad inizio secondo periodo. Villa e Fassina non ci stanno e riportano le orogranata sotto di un solo possesso (22-19), ma le padrone di casa approfittano delle basse percentuali veneziane per strappare sul 27-19 costringendo coach Mazzon al timeout.

Shepard accorcia, ma Guirantes e Sottana sono ciniche e firmano il massimo vantaggio 32-22. Nel momento di massima difficoltà la formazione di coach Mazzon non si disunisce e, trovando continuità offensiva, firma un parziale di 10-1 con Kuier, Pan (che trova il primo canestro da tre), Cubaj in lunetta e Fassina che nell'ultimo possesso della frazione ruba palla segnando una tripla in contropiede allo scadere, 33-32 al 20'.

Al rientro dall'intervallo lungo, l'Umana riesce a mettere la testa avanti con il canestro di Kuier ed è poi Berkani a chiudere il sottomano del 33-36. Juhasz sblocca le orange dopo quasi quattro minuti trascinandole con 8 punti in fila (41-38), ma Kuier mette su uno show trovando prima la parità a quota 41 e poi segnando due triple ed una stoppata per il 41-48 con il canestro di Cubaj.

Sottana sfodera tutta la sua esperienza, Berkani sfrutta il bonus per iscriversi a referto con due liberi ma è ancora Cubaj a trovare il massimo vantaggio Reyer, 44-52. Il finale di frazione sorride al Famila che chiude 48-52 al 30'.

Verona subito a segno per il -2 Schio, poi 4-0 orogranata firmato Villa - Fassina (50-56). Keys è un fattore in questo periodo e segna la sua prima tripla di frazione, Guirantes dalla media per il -1 orange. L'Umana continua ad attaccare con aggressività e costringe Schio al bonus di falli. Villa trova la bomba del 56-60, Guirantes è caldissima e risponde.

Fassina continua la sua partita totale e propizia il nuovo +5 orogranata e metà frazione, Berkani con la sua classe firma il +7 Umana, di mano sinistra. Ancora Guirantes, non si arrende, poi Parks dall'angolo colpisce da tre, di tabella.

Verona firma il pari a 3'26" (67-67). L'Umana sfrutta il bonus con Kuier e Berkani. Altra bomba per Schio: Keys, ancora pari 70. Finale rovente: Juhasz per il +1 Schio, Berkani è glaciale dalla media, avanti l'Umana. La bomba dall'angolo di Parks sembra indirizzare la gara verso Schio, ma dopo il time-out Kuier trova un fantastico gioco da tre punti, ancora +1 Umana, 74-75.

L'Umana difende forte e Sottana sbaglia, Villa subisce antisportivo e fa 1 su 2, poi è il turno di Berkani che nei liberi finali fa 4 su 4: 74-80 Umana.

Può esplodere la festa: l'Umana Reyer Venezia è di nuovo CAMPIONE D'ITALIA!

IL TABELLINO

Famila Wuber Schio - Umana Reyer Venezia 74-80

Parziali: 19-15; 33-32; 48-52

Famila Wuber Schio: Juhasz 14, Bestagno, Sottana 10, Verona 9, Guirantes 14, Mutterle ne, Crippa, Parks 13, Keys 11, Penna, Reisingerova3. All.Dikaioulakos

Umana Reyer: Logoh ne, Berkani 14, Villa 14, Nicolodi, Pan 5, Meldere, Held, Cubaj 6, Fassina 11, Santucci, Shepard 5, Kuier 25. All.Mazzon