Finale Scudetto, gara-1 è della Reyer: superato il Famila Schio al Taliercio

Al Taliercio, l'Umana Reyer si impone 77-65 contro la Famila Wuber Schio in gara 1 di Finale Scudetto. Spinte dagli oltre 2500 cuori reyerini presenti a palazzo, le orogranata reagiscono ad un primo quarto complicato (11-21) vincendo le altre tre frazioni conquistando il primo atto della serie.

Cinque giocatrici in doppia cifra con Shepard che firma una doppia doppia da 12+23. Sono 19 gli assist di squadra e 44 (contro i 33 delle scledensi) i rimbalzi catturati. Gara 2 è in programma sempre al Taliercio, venerdì 17 maggio alle ore 21.

LA PARTITA

Il quintetto di coach Mazzon è composto da Villa, Held, Fassina, Kuier e Shepard. Fassina inaugura il match con una tripla e due liberi, le scledensi con Parks e Juhasz impattano a quota 5 mettendo poi la testa avanti con un break di 5-0 (5-10). Villa prova a scuotere le sue con un gioco da tre coadiuvata da Kuier, ma le orange sfruttano la loro fisicità allungando a fine frazione 11-21 con le giocate di Reisingerova.

In apertura di secondo quarto Shepard e Fassina firmano il parziale di 7-0 che avvicina le orogranata 18-21 con le ospiti che riescono a sbloccarsi solamente al 17' con la tripla di Juhasz e il canestro di Verona in contropiede (20-28). Santucci fa il suo rientro in campo dopo 8 mesi ed è poi botta risposta tra Kuier ed ancora Verona (22-30). Le leonesse aumentano la pressione difensiva riuscendo poi a trovare continuità in attacco con la tripla di Pan e il canestro di Villa (27-30). Juhasz continua a punire sotto le plance e i liberi di Shepard sigillano il punteggio sul 29-32 a fine primo tempo.

Al rientro dall'intervallo lungo Villa firma il meno uno, Guirantes risponde subito, ma l'Umana con grinta ed energia riesce a mettere la testa avanti guidata da Shepard (42-37). Sottana con la sua esperienza mette un canestro difficile, ma il Famila subisce la velocità delle padrone di casa che allungano sul +10 con un tecnico fischiato a coach Dikaioulakos (49-39). Sul finale di frazione è ancora capitan Sottana a tenere a contatto la Famila, 49-45 al 30'.

Pan sale in cattedra ad inizio quarto quarto con Cubaj a fare la voce grossa in difesa (53-45). E' Kuier poi a trovare il nuovo +10, ma le scledensi non mollano un centimetro affidandosi al talento di Guirantes. Shepard viene gravata di un antisportivo che porta Schio sul 59-52. Kuier e Villa sono le armi offensive della Reyer, ed è poi lotta tra Berkani e Verona che danno spettacolo agli oltre 2500 reyerini presenti a Palazzo. Venezia è più cinica e, riuscendo a rimanere concentrata nel finale sfruttando il bonus ospite, controlla fino alla sirena finale vincendo gara 1 77-65.

IL TABELLINO

Umana Reyer – Famila Wuber Schio 77-65 - Parziali: 11-21; 29-32; 49-45

Umana Reyer: Berkani 15, Gorini ne, Villa 15, Nicolodi ne, Pan 12, Meldere ne, Held, Cubaj, Fassina 8, Santucci, Shepard 12, Kuier 15 All.Mazzon

Famila Wuber Schio: Juhasz 11, Bestagno, Sottana 7, Verona 12, Guirantes 11, Mutterle ne, Crippa 1, Parks 12, Keys 6, Penna ne, Reisingerova 5 All.Dikaioulakos