Umana Reyer passo da capolista: al Taliercio arriva la decima vittoria

L'Umana Reyer Venezia femminile conquista la decima vittoria in campionato vincendo 73-62 contro la Passalacqua Ragusa rimanendo imbattuta e consolidando il primo posto in classifica. Dopo i primi due quarti all'insegna dell'equilibrio, le orogranata piazzano all'inizio della terza frazione il break decisivo.

Ragusa non esce mai di fatto dalla partita, non avvicinandosi però pericolosamente. Sugli scudi Jessica Shepard con una doppia doppia da 17 punti e 11 rimbalzi, in doppia cifra anche Fassina (13), Villa (12) e Kuier (11).

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer Venezia) - Sblocca la gara Shepard seguita dalla pioggia di peluche dell'iniziativa "Teddy Bear Toss". L'Umana guida la gara portandosi avanti 7-3 con Kuier e la tripla di Fassina. Spreafico dalla lunga distanza accorcia, poi Shepard in lunetta e Makurat trovano la via del canestro per il 12-6 a 6'45". Le biancoverdi tornano sotto con Thomas che firma il 14-12, Chidom trova il pareggio ed il primo vantaggio delle iblee, 14-16 e timeout per coach Mazzon. Cubaj ritrova la parità, le triple di Spreafico e Pan chiudono il primo quarto sul 19 pari.

Il primo squillo della seconda frazione è di Villa che segna poi anche una tripla, Shepard e ancora la play orogranata portano l'Umana sul +7, 28-21. Juskaite e Spreafico riducono il gap ed è meno tre Ragusa. Altro viaggio in lunetta per Shepard che segna il nono e decimo punto personale per il +5 Reyer a tre minuti dall'intervallo lungo. Ragusa lotta e non permette alle padrone di casa di scappare via chiudendo il primo tempo 34-29.

La tripla di Makurat apre il terzo quarto e l'Umana trova un break arrivando a toccare la doppia cifra di vantaggio (45-35). Le iblee continuano a lottare e risponde subito Miccoli con quattro punti personali per il 45-39. La squadra di coach Mazzon continua a dettare il ritmo della partita tornando alla doppia cifra di vantaggio con un gioco da tre di Cubaj, ma Ragusa è combattiva. Nicolodi chiude la frazione con il canestro del 58-47.

Negli ultimi dieci minuti di gioco la storia non cambia: le orogranata tengono le redini della gara in mano dando spettacolo al pubblico reyerino e toccando il +12 con un canestro di Pan su assist dietro la schiena di Fassina (62-50). La squadra di coach Lardo ha la qualità di non uscire mai dalla gara e torna nuovamente a meno sette con la capitana Spreafico. Negli ultimi minuti l'Umana piazza il break definitivo vincendo la gara 73-62.

Il tabellino

Umana Reyer Venezia- Passalacqua Ragusa 73-62 Parziali: 19-19; 34-29; 58-47

Umana Reyer Venezia: Logoh ne, Berkani, Villa 12, Nicolodi 2, Pan 8, Meldere, Makurat 5, Cubaj 5, Fassina 13, Shepard 17, Kuier 11 All.Mazzon

Passalacqua Ragusa: Thomas 13, Spreafico 15, Di Fine, Jakubcova 2, Pastrello, Juskaite 12, Miccoli 9, Chidom 11, Nikolic All.Lardo