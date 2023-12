L'Umana Reyer passa a Roma e si laurea Campione d'Inverno

L’Umana Reyer vince 62-73 in trasferta contro Oxygen Roma Basket e si laurea Campione d’Inverno. Le orogranata continuano la loro inarrestabile marcia vincendo la diciannovesima partita consecutiva e rimanendo imbattute in stagione e consolidando il primo posto in classifica.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Reyer) - Dongue e Kalu segnano i primi quattro punti della gara, Shepard sblocca le orogranata, ma le romane propongono una difesa a zona che mette in difficoltà l'Umana. L'and one di Dongue firma il 9-4, Fassina accorcia dalla lunga distanza poi Sventoraite e Kalu a segno per il 13-7 costringendo al timeout coach Mazzon. Al rientro in campo Venezia piazza un break di 10-0 con Villa, Shepard e Berkani rimettendo la testa avanti 13-17. Il contro parziale delle padrone di casa chiude il primo quarto 20-19.

Sono di Kuier e Shepard i primi canestri della seconda frazione, Sventoraite dopo tre minuti riesce a smuovere il tabellino dell'Oxygen, ma con l'and one di Cubaj e la tripla della capitana Pan, le leonesse si portano avanti 22-29. Roma accorcia le distanze 27-31, l'inerzia però è dalla parte della squadra di coach Mazzon che termina il primo tempo sopra 29-38 con un canestro di Fassina allo scadere.

Roma rientra in campo aggressiva con un break di 6-0 a cui risponde Shepard con cinque punti personali. Continuano le padrone di casa a mettere pressione difensiva, ma le orogranata non si disuniscono e riacquistano nove punti di margine (37-46). Oxygen rimane attaccata alla gara, la tripla di Fassina vale il momentaneo vantaggio in doppia cifra perchè Natali risponde della stessa moneta. Il finale è a favore dell'Umana, 44-57 al 30'.

Nell'ultimo quarto le ospiti tengono in mano le redini della partita, Roma non molla un centimetro ma le leonesse sono più ciniche ed amministrano il vantaggio guadagnato, 49-63 a cinque minuti dal termine. La formazione di coach Di Meglio prova più volte a rientrare in partita, spinta dal caloroso pubblico casalingo, l'Umana però ha grande profondità nel roster e riesce a portare a casa la vittoria: 62-73 il risultato finale.

Il prossimo impegno delle leonesse sarà l'ultima giornata del girone di andata del campionato Techfind di serie A1, sabato 30 dicembre alle ore 20.30 nel derby contro Alama San Martino di Lupari al PalaLupe.

Il tabellino

Oxygen Roma Basket – Umana Reyer: 62-73 Parziali: 20-19; 29-38; 44-57

Oxygen Roma: Toscani ne, Ndiaye ne, Romeo 9, Dongue 13, Cupido, Natali 3, Bongiorno, Scarsi ne, Czukor 5, Sventoraite 17, Gilli 1, Kalu 14 All.Di Meglio

Umana Reyer: Logoh ne, Berkani 12, Villa 12, Nicolodi, Pan 11, Meldere ne, Cubaj 8, Fassina 7, Shepard 21, Kuier 2 All.Mazzon