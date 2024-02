Leonesse indomabili, vincono anche a Milano e fanno il vuoto in classifica

Squadra in casa

Squadra in casa Il Ponte Sanga Milano

L'Umana Reyer vince 85-70 sul campo di Repower Sanga Milano nell'ultima partita prima della finestra per la pausa Nazionali. Le orogranata giocano una gara solida in entrambi i fronti del campo, regolando una Milano che ha cercato di rimanere in partita lottando fino alla sirena finale.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Partono aggressive le padrone di casa (7-2), ma la reazione orogranata non tarda ad arrivare con un 1-8 di parziale, (8-10 al 6'). Botta e risposta tra le due formazioni dalla lunga distanza, poi l'Umana prova il primo strappo (14-21), ma Repower Sanga rimane attaccata alla gara: 19-23 al 10'.

Ad inizio seconda frazione, Milano si riporta sotto di un solo possesso. Berkani e Cubaj ridanno ossigeno a Venezia (23-30), ma un problema con il cronometro dei 24 secondi costringe le squadre ad uno stop forzato per svariati minuti. Finalmente si riesce a tornare in campo, le leonesse corrono in transizione trovando la doppia cifra di vantaggio (27-38) chiudendo il primo tempo avanti 32-42.

Al rientro dagli spogliatoi, l'inerzia continua ad essere in mano alle orogranata che toccano anche il +14 (36-50). L'Umana è poi brava a gestire il vantaggio maturato non facendo rientrare Sanga in partita, 55-67 al 30'.

Il mini break di 4-0 targato Reyer caratterizza l'inizio degli ultimi dieci minuti di gioco. Il roster profondo a disposizione di coach Mazzon permette a Venezia di essere più lucida e spaccare definitivamente in due la partita (57-77 al 32'). Inevitabilmente il ritmo del gioco si abbassa, le padrone di casa rendono meno pesante il passivo, l'Umana Reyer vince 70-85.

IL TABELLINO

Repower Sanga Milano - Umana Reyer Venezia 70 - 85 (19-23, 32-42, 55-67, 70-85)



REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 19 (8/14, 1/2), Guarneri 4 (2/4, 0/1), Beretta* 8 (1/1, 2/3), Vintsilaiou NE, Penz 10 (1/1, 1/5), Turmel* 7 (2/6, 1/2), Bonomi 2 (1/2, 0/1), Tulonen* 14 (3/8, 2/2), Madonna* 6 (0/2, 2/5), Serralunga NE, Finessi NE Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 18/38 - Tiri da 3: 9/21 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 34 5+29 (Tulonen 8) - Assist: 16 (Penz 4) - Palle Recuperate: 4 (Toffali 1) - Palle Perse: 16 (Turmel 4)



UMANA REYER VENEZIA: Logoh, Berkani 10 (0/3, 2/6), Gorini, Villa* 13 (5/6, 1/2), Nicolodi, Pan 17 (4/5, 3/4), Meldere, Makurat* 6 (1/4, 1/2), Cubaj 14 (5/6, 0/1), Fassina* 11 (5/10 da 2), Shepard* 12 (3/6 da 2), Kuier* 2 (1/8 da 2) Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 24/51 - Tiri da 3: 7/17 - Tiri Liberi: 16/21 - Rimbalzi: 35 9+26 (Kuier 8) - Assist: 14 (Villa 3) - Palle Recuperate: 11 (Villa 3) - Palle Perse: 6 (Berkani 1)