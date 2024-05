Serie A1, Reyer Venezia-Famila Schio: come seguire in diretta la Finale Scudetto

Dopo tre anni, il Palasport Taliercio ospiterà nuovamente la Finale Scudetto femminile! Mercoledì 15 maggio alle ore 21 è prevista tra le mura orogranata la palla a due di Gara 1 della serie playoff che assegnerà il tricolore.

Avversario dell'Umana Reyer saranno le campionesse in carica della Famila Wuber Schio nel derby veneto diventato ormai un match Superclassico del nostro campionato. Rispetto ai quarti e alle semifinali, le finali si giocheranno al meglio delle cinque partite.

Il calendario

Gara 1 mercoledì 15 maggio ore 21.00, Palasport Taliercio

Gara 2 venerdì 17 maggio ore 21.00, Palasport Taliercio

Gara 3 martedì 21 maggio ore 21.00, PalaRomare

Ev. Gara 4 giovedì 23 maggio ore 21.00, PalaRomare

Ev. Gara 5 domenica 26 maggio ore 19.00, Palasport Taliercio

Le due squadre hanno terminato la regular season appaiate in testa alla classifica (21-3) con le orogranata che hanno chiuso al primo posto grazie alla differenza canestri negli scontri diretti (+6) conquistando il fattore campo nella postseason. Percorso netto per entrambe nei Playoff in cui hanno eliminato rispettivamente Oxygen Roma Basket e Alama San Martino di Lupari ai quarti e La Molisana Magnolia Campobasso e Passalacqua Ragusa in semifinale.

Sono tre le ex della gara: Fassina da un lato, Sottana, Bestagno e Penna dall'altro.

Sono 67 i precedenti complessivi tra le due Società: le scledensi sono avanti 46-21. Nella storia recente, si tratta della terza finale per la Reyer (2008/2009 e 2020/2021), mentre Schio è alla quattordicesima consecutiva (9 vinte). Nella storia della serie A femminile sarà la seconda volta che le due formazioni si scontreranno in finale: unico precedente quello della stagione 2020/21 che ha visto trionfare l'Umana in una serie decisa solamente alla bella in gara 5.

Reyer-Famila, come seguirla

Gara 1 della Finale Scudetto Umana Reyer Venezia - Famila Wuber Schio Mercoledì 15 maggio ore 21.00 - Palasport Taliercio (Mestre). Arbitri Bartoli Enrico di Trieste (TS), Giovannetti Giulio di Recanati (MC) e Cassina Francesco di Desio (MB)