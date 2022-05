Il liceo Ugo Morin di Mestre vince la Reyer School Park

Sabato 14 maggio ai campi da da basket del Parco San Giuliano di Mestre si sono sfidati 22 istituti superiori, di tredici località diverse (della Città Metropolitana di Venezia e delle Province di Padova e Treviso), nel primo combattutissimo torneo 3×3 organizzato dall’Umana Reyer Venezia. 300 studenti hanno partecipato all’evento in cui si è respirata una grande energia e voglia di stare insieme giocando a pallacanestro, ballando e facendo amicizia. Nel corso della mattinata si sono disputate 65 partite 3×3 su quattro campi dove si è giocato in contemporanea, ma la festa è stata impreziosita dalle coreografie delle cheerleader degli istituti, dal tifo degli studenti e dalla presenza di Radio Piterpan e del food truck. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Venezia che è stato rappresentato dalla Presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano.

La Reyer School Park è stata dunque una grande festa con cui la società orogranata ha voluto ancora una volta abbracciare i giovani e dare a loro la possibilità di divertirsi e socializzare in una fantastica location. Il torneo è stato vinto dal Liceo Ugo Morin di Mestre: Lorenzo Reggio, Marco Bulegato, Marco Liana, Nicola Guerrasio e Luca Novelli allenati dai coach Francesco Galazzo e Massimo Centenaro. La squadra vincitrice ha ricevuto come premio un Ficus Bonsai come simbolo della sostenibilità e del prendersi cura dell’ambiente. Il premio infatti è itinerante e l’Istituto vincitore è responsabile della prosperità del piccolo albero.

Carlton Green Ramos dell’istituto Galilei di Conegliano ha vinto la gara del tiro da tre. La società ringrazia gli istituti partecipanti, gli studenti, i professori e i dirigenti scolastici, i giovani arbitri e tutti i ragazzi dello staff Reyer e del settore giovanile e minibasket che hanno collaborato e contribuito al successo della Reyer School Park. Alla finalissima e alle premiazioni hanno partecipato il Presidente Federico Casarin, il dirigente Eugenio Dalmasson, il Responsabile Marketing Paolo Bettio e gli atleti Elena Giovanna Smorto, Stefano Tonut e Austin Daye.