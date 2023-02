La Reyer alla prima senza De Raffaele, coach Tucci: «Dobbiamo avere la capacità di reagire»

«Voglio innanzitutto spendere una personale profonda parola di stima e affetto fraterno che provo nei confronti di Walter De Raffaele».

Così la conferenza di Tucci, dopo l'esonero di De Raffaele, in vista della gara contro Lietkabelis. Il coach continua: «Con lui abbiamo condiviso, in 7 anni di Reyer, innumerevoli ore di emozioni sempre forti, destinate a continuare nella vita di tutti i giorni. Aggiungendo inoltre, che la vita ci pone davanti cambiamenti, anche improvvisi, verso i quali dobbiamo avere la capacità di reagire con lo spirito di chi affronta a testa alta ogni difficoltà, è chiaro che ora siamo chiamati tutti ad un grande senso di responsabilità. Questo deve assolutamente portarci a interpretare la gara di Eurocup come un'occasione per esprimere tutta l'intensità e la voglia di riscatto che in questo momento, risiede, per vari motivi, in ciascuno di noi. E il tutto dovrà convogliare in una gara di alto ritmo offensivo, provando poi a limitare il contropiede del Lietkabelis, le giocate di un giocatore chiave come Orelik che conosciamo molto bene, e la fisicità di tanti giocatori che nei ruoli del 3, 4 e 5 hanno atletismo da vendere. Come poi molte squadre lituane, le partite migliori del Lietkabelis sono state quelle in cui tutti i loro esterni, non solo i go-to-guys Kullamae, Morris e Lipkevicius, hanno saputo tirare da 3 punti con alte percentuali».

La sfida è in programma mercoledì 8 febbraio alle 18 italiane l'Umana Reyer scenderà in campo alla Kalnapilio Arena di Panev??ys nella prima partita post era De Raffaele, valida per il round 14 di 7Days Eurocup. Sarà Gianluca Tucci a guidare gli orogranata come head coach in una sfida dal sapore particolare anche per la presenza di Gediminas Orelik, ex dell'Umana Reyer, tra le file dei lituani. Le squadre hanno un record "a specchio": 6-7 per i lituani, 7-6 per gli orogranata.

La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e Sky Sport Arena (204).