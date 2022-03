Trasferta da dimenticare: Lubiana si porta a casa il match per 105-90

Terza trasferta europea consecutiva da dimenticare per l’Umana Reyer, mai in partita a Lubiana e alla fine sconfitta 105-90 dal Cedevita.

Primo tempo

Alla lista degli assenti (Vitali e Cerella), si aggiunge Stone, bloccato da un’indisposizione gastro-intestinale e in quintetto trovano posto Theodore, Tonut, Bramos, Brooks e Watt. L’inizio vede polveri bagnate su entrambi i fronti, poi Lubiana si sblocca con due triple di fila e il primo canestro orogranata, dopo quasi 3′, è l’8-2 di Brooks, molto coinvolto nei giochi d’attacco e autore anche del 10-4 al 3’30”. I padroni di casa volano però sul 15-4 al 4′, con pronto time out di coach De Raffaele. Ma se l’Umana Reyer arriva al bonus prima di metà quarto, il Cedevita spende il primo fallo al giro di boa, con il secondo personale di Bramos. Entra Daye e si presenta con l’assist per la schiacciata di Watt del 18-6 al 6’30”, ma l’inerzia resta slovena ed è 19-6 al 7′. Daye e i liberi di Echodas muovono il punteggio orogranata sul 21-10 al 7’30”, ma il primo quarto si chiude poi sul 28-10. Ejim apre il secondo periodo con i liberi del +20, poi, finalmente, dopo lo 0/7 del primo quarto, all’11’ Sanders mette la prima tripla veneziana della partita per il 32-15. Il bonus orogranata viene consumato dopo 1’30”, con il terzo fallo di Daye e al 13′ coach De Raffaele è costretto nuovamente al time out, perché Lubiana è volata sul 41-16. Watt e i liberi di Tonut limano un po’ (41-20 al 14′), ma di nuovo è +25 (45-20) a metà quarto. L’Umana Reyer ha un sussulto con Tonut, la tripla di Sanders e Bramos, ma il time out dei padroni di casa sul 45-27 al 16’30” rimette subito le cose a posto per Lubiana: 52-27 al 18′, con Tonut e Daye che provano a non mollare, anche se il primo tempo si chiude sul 56-33.

Secondo tempo

Nulla cambia al ritorno in campo. Anzi, dopo il 60-33 firmato tutto da Omic, arrivano in rapida successione i terzi falli di Theodore e Watt e il 63-33 al 22′. Watt è il primo orogranata a segnare (libero e canestro dopo il rimbalzo offensivo e poi un altro canestro per il 66-38 al 22’30”), ma il linguaggio del corpo è chiaro: l’Umana Reyer sembra già non crederci più. Si gioca così con maggior scioltezza su entrambi i fronti, con ottime percentuali offensive e De Nicolao protagonista con 8 punti nel frangente, anche se gli orogranata si avvicinano al massimo sul 75-50 con i liberi di Morgan subito dopo metà periodo. Basta comunque poco a Lubiana per dare un altro colpo alla partita, con il nuovo time out veneziano al 26’30” sull’82-50. Con tre triple, la prima di Mazzola, le altre due di Sanders, gli orogranata chiudono infine il quarto sull’86-59. Sanders risponde con due triple all’and one di Auguste ed è 89-65 al 31’30”, ma è evidentemente già garbage time in avvio di ultimo quarto. Morgan firma il 91-67, poi il Cedevita torna sul 95-67. De Nicolao infila la tripla dall’angolo e un fallo di Ferrell diventa antisportivo con l’instant replay, con l’1/2 di Daye che dà all’Umana Reyer il 95-71. Al time out di metà quarto è 97-73, con Lubiana che dà spazio anche ai giocatori fino a quel punto mai impiegati nel match e supera quota 100 con la tripla di Pullen del 101-73 al 36’30”. Al 37′ è 101-77, ma con il passare dei minuti c’è sempre meno da dire, con Lubiana che prova quantomeno a dare spettacolo con una serie di alley-oop e l’Umana Reyer che prova a contenere il divario, tornando sotto i 20 di ritardo al 39′ (105-86), poi finisce 105-90.

Cedevita Olimpija Ljubljana vs Umana Reyer Venezia

7Days EuroCup 2021/2022

Regular Season

Lubiana, 23/03/2022

Foto A. Gilardi/Ag. Ciamillo Castoria

Parziali: 28-10; 56-33; 86-59

Cedevita: Pullen 8, Ferrell 17, Ejim 7, Duscak, Muric 12, Auguste 20, Blazic 15, Daneu, Scuka 3, Omic 10, Dragic 11, Radovanovic 2. All. Golemac.

Umana Reyer: Bramos 2, Tonut 14, Daye 7, De Nicolao 13, Sanders 24, Echodas 5, Morgan 8, Mazzola 3, Brooks 4, Theodore, Watt 10. All. De Raffaele.