Bassa percentuale al tiro e troppa frenesia: coach De Raffaele sulla sconfitta contro Lubiana

Non riesce all'Umana Reyer l'aggancio al secondo posto del girone di EuroCup: gli orogranata escono battuti dal match di Lubiana, con il Cedevita Olimpija che la spunta per 77-73.

Gli orogranata partono con Spissu, Granger, Parks, Willis e Watt (alla presenza 300 in orogranata, 4° di tutti i tempi). C'è equilibrio con buone percentuali su entrambi i fronti in avvio, poi il primo allungo, dal 6-6 del 2'30” al 6-13 del 4', è degli orogranata. Lubiana, però, risponde con un 9-0 e mette la freccia sul 15-13 al 5'30”. L'Umana Reyer ritrova la parità a quota 15 e poi a 18, ma le triple slovene (67% a questo punto del match) costringono coach De Raffaele al time out sul 24-18 all'8'. Il Cedevita tocca anche il +8, con un ispirato Granger che chiude un quarto dalle percentuali basse per gli orogranata (45,5% da 2 e 28,6 da 3) sul 26-20. In avvio di secondo periodo, gli orogranata riescono a caricare gli avversari di falli (4 di Radovic già all'11'30”, bonus di squadra speso dopo meno di 2'), rispondendo colpo su colpo fino al 32-26 del 13'30” prima di alzare il livello difensivo, rimontando punto su punto, passando avanti a metà periodo con la tripla di De Nicolao del 32-34 e poi allungando il break fino allo 0-13 per il 32-39 al 16'. L'Umana Reyer è anche più efficace a rimbalzo (23-16 all'intervallo lungo), toccando il 34-42 al 17'30” e pagando nel finale di tempo un paio di canestri da 3 subiti, che consentono a Lubiana di andare negli spogliatoi sul 40-44.

Secondo tempo

Si segna col contagocce in avvio di secondo tempo, in cui l'Umana Reyer porta ancora una volta gli avversari al bonus dopo 2'30” e tocca il 40-48 subito dopo. La partita continua a essere poco limpida e si arriva a metà quarto sul 44-49, con Lubiana che si avvicina fino al 49-50 al 26' e poi, sempre principalmente con i canestri da 3 trova il sorpasso e prova l'allungo sul 58-53 al 28'. Gli orogranata faticano a costruire e devono affidarsi a una bella iniziativa di Moraschini per riavvicinarsi a un solo possesso, infine è Watt, con due liberi e un canestro a limare ulteriormente il ritardo, così all'ultimo intervallo si arriva sul 61-59. La tripla di De Nicolao, dopo un altro canestro di Watt, riporta avanti l'Umana Reyer al 32': 63-64 e time out dei padroni di casa, poi, però, dopo un paio di amnesie difensive, anche coach De Raffaele chiama time out sul 67-64 al 33'30”. La parità a 67 arriva subito dopo metà quarto con l'and one di Granger, il sorpasso con la tripla di Parks del 69-70 al 37'30”. Lubiana è di nuovo avanti al 38'30” (71-70) e allunga sul 73-70 al 39'. Watt fallisce il gancio del -1 e poi spende il quarto (1/2 di Muric dalla lunetta) e il quinto fallo dopo aver concesso il rimbalzo offensivo a Ferrell: a 31” dalla fine arriva un altro 1/2 per il 75-70. A -21” Moraschini tiene vive le speranze con la tripla del 75-73, Spissu riesce a fermare l'azione slovena col fallo a -14”, ma Adams è preciso dalla lunetta e l'errore finale da 3 di Granger chiude i conti sul 77-73.

Parziali: 26-20; 40-44; 61-59