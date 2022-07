È ufficiale: Marco Spissu è un giocatore della Reyer

Marco Spissu torna in Italia dopo l'esperienza russa all'Unics Kazan e vestirà la casacca dell'Umana Reyer. Playmaker della nazionale di 27 anni, alto 184 centimetri, nell’ultima stagione in Vtb United League ha collezionato 19 presenze a 6,7 punti e 2,8 assist di media. in 17,7 minuti di media.

Cresciuto nel Banco di Sardegna Sassari, esordisce giovanissimo (stagione 2011/12) in Serie A, totalizzando 4 presenze nella massima serie anche l’anno successivo, quando milita col doppio tesseramento anche tra i dilettanti del Tavoni Sassari. Nelle quattro stagioni successive cambia sempre squadra: Bari (LegaDue Silver), Casalpusterlengo (A2 Gold), Tortona e Virtus Bologna (in entrambi i casi in A2).

Nel 2017/18 torna a Sassari, con la cui maglia gioca 4 stagioni di A, 1 di FIBA Europe Cup e 3 di Basketball Champions League prima del trasferimento a Kazan. Nel palmares vanta le vittorie in Supercoppa nel 2020, in FIBA Europe Cup nel 2019, nel campionato e nella Coppa Italia (da Mvp) di A2 nel 2017 e nel campionato italiano Under 19 del 2014, sempre da Mvp. Con la Nazionale ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e alle qualificazioni per i Mondiali del 2023, a livello giovanile, agli Europei Under 18 in Lettonia nel 2013 e agli Europei Under 20 del 2014 e del 2015, rispettivamente a Creta e a Lignano Sabbiadoro.

«Sono molto contento e carico per questa nuova avventura in maglia orogranata - ha commentato Spissu - Non mi aspettavo questa grande attenzione ed interesse da parte della Reyer che ringrazio e quindi sono estremamente contento della scelta che ho fatto. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di conoscere i miei nuovi compagni e lo staff. Sarà un anno lungo e tosto, spetta a noi metterci a disposizione l’uno dell’altro per far sì che sia un anno da ricordare».