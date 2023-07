Matteo Chillo saluta la Reyer: accontentato il giocatore che voleva andare via

Già finito il matrimonio dell'Umana Reyer con Matteo Chillo.

Nelle scorse ore è stato trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto, data l'esplicita volontà del giocatore di cambiare squadra, con una formula che soddisfa entrambe le parti. Il Club orogranata ringrazia Matteo per la sua professionalità e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera