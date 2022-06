Colpo orogranata, “Miss double-double“ Jessica Shepard alla Reyer

L’Umana Reyer annuncia che Jessica Shepard, ala/centro statunitense di 193 cm, nata a Fremont (Nebraska), giocherà nella prossima stagione con la prima squadra femminile orogranata. Nella sua prima stagione in Italia è stata eletta MVP del campionato concluso da miglior realizzatrice: 29,2 punti di media, con anche 17,5 rimbalzi e 38.6 di valutazione in 23 partite giocate con la maglia di Sassari e un high di 44 punti contro Moncalieri e 28 rimbalzi contro Broni.

Jessica Shepard è “Miss double-double“: 21 doppie-doppie su 23 partite con Sassari. Appena conclusa la stagione, si è trasferita negli Stati Uniti per partecipare alla WNBA con le Minnesota Lynx con cui viaggia a 8.8 punti, 7.8 rimbalzi e 3.3 assist a partita. Con la Dinamo ha giocato anche 4 incontri di EuroCup Women, con un high di 44 punti e 20 rimbalzi contro Friburgo.

Formatasi alla High School di Fremont e poi alle Università del Nebraska e di Notre Dame, chiusa al quinto posto di sempre come punti segnati (2.227), è stata scelta per 16^ al secondo giro del draft WNBA del 2019 dalle Minnesota Lynx. Nel 2014 ha vinto la medaglia d’oro al FIBA Americas U18 Championship.

"Sono entusiasta di continuare a giocare in Italia con l’opportunità di competere per traguardi importanti in un grande Club qual è la Reyer che ringrazio per avermi voluto fortemente – le prime dichiarazioni di Jessica Shepard – L’obiettivo mio coinciderà con quello della squadra: competere ed essere protagoniste per provare a vincere. Tutto il lavoro deve essere svolto in quest’ottica per raggiungere il massimo del potenziale come singole, ma soprattutto come squadra. In questi anni Reyer è stata protagonista ai livelli più alti del basket europeo con esperienze di Eurolega ed Eurocup. Personalmente non sono mai stata a Venezia, ma ho so già che è una città meravigliosa”.