Altro addio eccellente nella Reyer: se ne va Mitchell Watt

L'Umana Reyer ha comunicato la rescissione consensuale dell'accordo con Mitchell Watt dopo sei stagioni e 321 partite vissute assieme che lo hanno portato al quarto posto nella storia del Club per presenze. Quinto di sempre per minuti giocati con più di 3000 punti in Serie A (2680 con noi, quinto nella storia), in orogranata Mitchell ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia e una FIBA ??Europe Cup. Watt, inoltre, chiude la sua carriera in Reyer come secondo migliore di sempre per stoppate e terzo di sempre come rimbalzi catturati e valutazione complessiva.

Il saluto del Presidente Federico Casarin: «Mitchell è uno di quei giocatori che hanno fatto la storia di questo Club. Avrà sempre un posto di rilievo nella nostra Società, non solo per ciò che ha fatto sul campo con le sue prestazioni ei traguardi conseguiti, di cui tutti siamo stati testimoni, ma soprattutto per i valori morali ed umani che lo hanno sempre contraddistinto. Voglio infatti ringraziare Mitch come uomo perché ha dato tanto e ha contribuito in modo importante alla nostra crescita: è stato un esempio per tutti, soprattutto per i più giovani. Dopo tanti anni assieme le nostre strade si separano, ma questo non è certo un addio perché Mitch resterà per sempre uno di famiglia. A nome di tutta l'Umana Reyer lo ringrazio e gli auguro le migliori fortune, nello sport, ma soprattutto nella vita. Ti aspettiamo presto al Taliercio,»