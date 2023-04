La Reyer vuole il riscatto e lo cerca in campionato, coach Neven Spahija: «Mostreremo una reazione»

Dopo l'eliminazione in 7Days Eurocup l'Umana Reyer si tuffa nuovamente nel campionato e per la 26° giornata scenderà in campo al PalaBarbuto di Napoli. La palla a due è in programma domenica 16 aprile alle 12. Gli orogranata cercano punti playoff per dare ulteriore continuità alle quattro vittorie consecutive ottenute in campionato, mentre i partenopei con il successo sul campo della Virtus Bologna hanno ulteriormente rilanciato le proprie quotazioni di salvezza. E' solamente il quarto match in cui si affrontano Napoli e Venezia in Serie A: il record sorride agli orogranata con 3 vittorie in altrettanti incontri. La gara del Taliercio terminò 82-71 (Watt 21). Jordan Parks è l'ex della sfida.

Coach Neven Spahija prepartita: «La partita contro Napoli è molto importante per noi. Loro sono una squadra che sta lottando per salvarsi e lo stanno facendo molto bene, come testimonia la vittoria contro la Virtus Bologna in cui hanno vinto giocando la loro pallacanestro. Questo testimonia la qualità che hanno, conosco da tanto tempo coach Pancotto che ha grande esperienza e sono certo preparerà la partita molto bene. Noi scenderemo in campo con il giusto atteggiamento, sappiamo di aver giocato una brutta partita, per gran parte dell'incontro, contro l'Hapoel Tel Aviv. Alla fine abbiamo rimontato, ma non abbiamo fatto abbastanza per ribaltare il -22. Tutti noi sappiamo cosa dobbiamo fare per giocare la nostra pallacanestro e abbiamo ottimi giocatori che reagiranno nella partita a Napoli. Ho fiducia nei nostri ragazzi, sarà difficile vincere, ma sono certo mostreremo una reazione. L'eliminazione dall'Eurocup non cambierà il nostro modo di lavorare e la nostra mentalità perché dobbiamo essere professionisti. Rappresentiamo la Reyer e dobbiamo indossare questi colori con grande senso di responsabilità, cercando sempre di vincere».