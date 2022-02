De Raffaele chiama i suoi anche in campionato: «Partita importante, occorrono le energie di coppa»

Coach Walter De Raffaele ha presentato in conferenza stampa il recupero della gara di campionato in programma sabato 19 febbraio alle 15 al PalaBarbuto. Diretta su Discovery+.

«È una partita importantissima per noi. L’obiettivo è naturalmente quello di vincere e di sbloccarci anche in campionato. La cosa che più mi preme è di portarci dietro sia l’energia positiva delle vittorie fatte in Coppa, ma soprattutto il modo in cui questa ultima è arrivata, ovvero con un’atteggiamento e un’umiltà nel giocare, importanti al di là degli errori che poi sono stati commessi, anche con una presenza difensiva importante da parte di tutti. Napoli sappiamo essere squadra che specialmente in casa riesce ad aumentare il proprio potenziale, reduce dal discorso Covid, ma anche una squadra che ha esperienza soprattutto in Rich. Napoli, inoltre, può variare molto i quintetti e quindi possono giocare grandi o anche molto piccoli, spostando spesso Lombardi o Zerini nel ruolo di centro. Sono una squadra molto atletica, come abbiamo visto all’andata, che gioca molto sulla presenza a rimbalzo, sul correre il campo. Dovremo essere bravi a controllare i rimbalzi ma soprattutto a capire il ritmo che verrà fuori nella partita, per evitare che diventi un correre su e giù».