Gara al cardiopalma, poi la Reyer trionfa sulla sirena contro Napoli

Al termine di un match palpitante, con un buzzer beater di Watt l'Umana Reyer espugna il PalaBarbuto e batte la Gevi Napoli 91-93 allungando a cinque partite la striscia di successi consecutivi.

Primo tempo

Mokoka è a referto solo per onor di firma per un trauma al polso riportato in allenamento e la partita di Willis (in quintetto con Granger, Bramos, Parks e Watt) dura solo 1'12” per l'espulsione a causa di un fallo di reazione su Wimbush. L'Umana Reyer si porta comunque avanti per prima sul 3-7 al 2'. In un match in cui dominano gli attacchi, Napoli impatta a 7 al 3' e poi passa avanti 10-9 al 3'30”, anche se l'ex Parks trascina gli orogranata sull'11-18 con time out campano al 6'30”. La zona della Gevi riesce ad arginare bene l'Umana Reyer e al 7'30” è 17-18, poi la tripla finale di Young chiude i primi 10' sul 27-24. Il quintetto tutto italiano degli orogranata (l'unico straniero in campo è l'oriundo Granger sfrutta ottimamente l'intesa tra Spissu e Tessitori, con quest'ultimo protagonista in attacco, toccando la doppia cifra con l'and one del nuovo sorpasso esterno (33-34) al 12'30”. L'inerzia è tutta veneziana, con il coinvolgimento di tutti i giocatori impiegati da coach Spahija, che incrementano progressivamente sul +4 (33-37 con Granger al 13'), +5 (36-41 con Watt al 24'30”) e +6 (40-46) al 16' grazie la tripla di un Bramos particolarmente ispirato al tiro. È un altro canestro da 3 del capitano, al 18', seguito dall'analogo esito di un tentativo dall'arco di Granger a costringere la panchina napoletana al time out sul 45-54 al 18'30”. Nel finale di un primo tempo che gli orogranata chiudono con 15/19 da 2 e 6/9 da 3 l'unica pecca sono secondo e terzo fallo di Watt in rapida successione: si rientra negli spogliatoi sul 48-56.

Secondo tempo

Il primo vantaggio in doppia cifra arriva al primo tiro della ripresa (tripla di Bramos del 48-59). Napoli fatica dall'arco, ma dal 50-61 del 21' rientra sul 55-61, con pronto time out di coach Spahija al 23' e quarto fallo di Wimbush alla ripresa del gioco. Parks si carica sulle spalle l'attacco orogranata per rispondere al rientro della Gevi che, dal 55-63, arriva al 24'30” sul 60-63. La partita si fa frenetica, con tanti errori su entrambi i fronti, e Umana Reyer di nuovo sul 60-67 al 26'. Le percentuali continuano ad abbassarsi e nel finale di periodo arrivano solo la schiacciata di Williams al 27'30” e, a 20” dall'ultimo intervallo, la tripla di Spissu che chiude sul 14-14 il periodo, per il 62-70 al 30'. Napoli torna a -4 (66-70) al 31', poi Spissu sblocca l'Umana Reyer in un quarto (66-72 al 31'30”) in cui si continua però a segnare poco e la Gevi al 34' è addirittura a -2 (70-72). La tripla dall'angolo di Parks dà subito dopo ossigeno (70-75) agli orogranata. A cavallo di metà quarto si rispondono da 2 Williams e Tessitori, che poi provoca il quarto fallo dello stesso centro avversario, anche se dopo il 74-77 di Michineau, mettendo a segno il libero del 74-78 al 36'. Nonostante il quarto fallo di Parks, sull'asse Tessitori-Spissu al 36'30” arriva il 74-80, parzialmente vanificato dal tecnico al play. Williams firma il 77-80, ma poi spende il quinto fallo con la Gevi comunque sul 79-80 al 37'. Coach Spahija chiama time out in vista del rush finale e si riparte con una giocata “da campetto” di Granger per il 79-82, Michineau fa 2/2 (81-82), poi arriva il fallo di Stewart sul tentativo da 3 di Parks al 38': 1/3 e 81-83. Sbaglia Howard, Stewart spende ancora fallo su Spissu e, dopo il time out napoletano al 38'30”, il 2/2 vale l'81-85, poi però segna Howard da 3 l'84-85. Al 39' è 84-87 con il 2/2 dalla lunetta di Granger, altrettanto preciso Zerini (86-87), poi botta e risposta Spissu-Michineau (88-89), mentre sbagliano sia Parks da 3 che Michineau in sottomano, con quinto fallo di Stewart dopo il rimbalzo orogranata a -4”. Di nuovo Granger è preciso dalla lunetta (88-91) ma dopo il time out della Gevi Zerini mette la tripla del pareggio. Stavolta il time out è di coach Spahija con meno di 2” da giocare: è Watt, sulla sirena, a mettere da 6 metri il canestro della vittoria per 91-93, confermato dall'instant replay.

Parziali: 27-24; 48-56; 62-70

Gevi: Zerini 9, Howard 14, Young 9, Michineau 14, Dellosto 3, Uglietti 5, Wimbush 7, Williams 20, Stewart 10, Sinagra ne, Bamba ne, Grassi ne. All, Pancotto.

Umana Reyer: Spissu 11, Tessitori 14, Parks 20, Bramos 15, Moraschini 3, De Nicolao ne, Granger 12, Chillo, Brooks 2, Willis, Watt 16, Mokoka ne. All. Spahija.