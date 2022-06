Tzunami in casa orogranata: ben nove giocatrici salutano la Reyer femminile

Un comunicato per tutte per salutare ben nove ragazze della Reyer femminile, un piccolo tsunami che colpisce i colori orogranata. Tra loro anche alcune delle giocatrici che hanno contribuito a vincere lo scudetto e riportarlo in laguna dopo 75 anni.

Martina Bestagno (216), Debora Carangelo (377 presenze e 10 stagioni), Elisa Penna (191), Gintare Petronyte (101), Beatrice Attura (83), Yvonne Anderson (80), Kayla Thornton (43), Giovanna Elena Smorto (40) e Astou Ndour (34). Questi i nomi delle giocatrici che lasciano il club non senza il disappunto dei tifosi.

Così alle parole della società che dice «non basterebbe un singolo comunicato per trovare le parole necessarie e sufficienti per ringraziare queste ragazze» rispondono i supporter che scrivono sulla pagina della squadra: «E' questo il modo di salutare giocatrici STORICHE che hanno dato tutte loro stesse che hanno portato la squadra a vittorie importanti e storiche?» oppure «Complimenti a tutti, una bellissima figura».

Insomma un ambiente in subbuglio quello che troverà Pietro Scibetta, nuovo coach della squadra femminile: a lui il compito di ricostruire l'ambiente e il team.