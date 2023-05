Pallacanestro Mirano, l'Under 17 femminile a caccia delle Finali Nazionali

La settimana più attesa della stagione è arrivata. Da giovedì 11 maggio inizia l’avventura della Under 17 femminile al Concentramento Interregionale di Albinea (in provincia di Reggio Emilia) che mette in palio un posto alle Finali Nazionali di categoria.

Un sogno per la Pallacanestro Mirano che è attesa da tre giorni di gara in un girone all’italiana che vedrà le biancazzurre sfidare all’esordio il Granda College Cuneo, l’Elite Basket Roma e il Futurosa Trieste.

“Trieste è la squadra che ha vinto il girone del Friuli senza perdere nemmeno una partita e si presenta a questo concentramento da imbattuta – spiega Renzo Boato – Roma invece ha perso la finale regionale e infine Cuneo che è stata tra le migliori piemontesi. Per riuscire a coltivare il sogno dell’approdo alle Finali Nazionali serve vincere almeno due partite per essere sicuri di passare il turno”.

E pensare che la stagione dell’Under17 non era partita con grandi obiettivi: “Non eravamo partiti con obiettivi particolari, ma con l’idea di far crescere il gruppo, che ha lavorato bene in palestra, migliorando gara dopo gara. Abbiamo avuto momenti difficili, ma nella prima fase abbiamo sempre vinto. Poi nella seconda fase abbiamo perso con la Reyer, che è una delle grandi candidate alla vittoria tricolore, e abbiamo conquistato la qualificazione alle Final Four con Mestre. In questo cammino, però, bisogna dire che aver battuto Schio nella finale per il terzo posto è stata davvero una grandissima impresa”.

Insomma, Mirano parte per provare a inseguire un sogno: “Andiamo giù senza pressioni, ma non certo con la pancia piena, perché abbiamo un sogno da realizzare”