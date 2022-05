Al parco San Giuliano il torneo della Reyer School Cup

Dopo la felice edizione della prima Umana Reyer E-Cup, è tempo di tornare in campo e fare un altro passo verso la Reyer School Cup. Domani, sabato 14 maggio, dalle ore 9.00 al Parco San Giuliano di Mestre, ingresso Porta Gialla, si sfideranno ventidue istituti superiori, di tredici località diverse, in un torneo 3×3 che si preannuncia combattutissimo. Saranno quattro le metà campo impegnate dalle partite mentre nel campo centrale il torneo sarà impreziosito dalla presenza di Dj David Jay e dello speaker Moova di Radio Piterpan che animeranno la festa coinvolgendo gli studenti. Inoltre è prevista la presenza di un food truck per rinfrescare e rigenerare i giocatori e i tifosi tra una partita e l’altra. Anche le cheerleader degli istituti saranno grandi protagoniste dell’evento con coreografie preparate per l’occasione.

Gli istituti partecipanti:

Istituto Alberti di Abano Terme

Istituto Algarotti di Venezia

Istituto Belzoni di Abano Terme

Liceo Berto di Mogliano Veneto

Istituto Bruno-Franchetti di Mestre

Istituto Musatti di Dolo

Istituto Cornaro di Jesolo

Istituto Vendramin-Corner di Venezia

Istituto Duca degli Abruzzi di Padova

Istituto Einstein di Piove di Sacco

Liceo Fermi di Padova

Istituto Galilei di Conegliano

Liceo Galilei di Dolo

Istituto Gritti di Mestre

Liceo Gymnasium Patavinum Sport di Padova

Istituto San Marco di Mestre

Istituto Levi-Ponti di Mirano

Istituto Martini di Castelfranco Veneto

Liceo Montale di San Donà di Piave

Liceo Morin di Mestre

Liceo Stefanini di Mestre

Istituto Newton-Pertini di Camposampiero.