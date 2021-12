Dagli under 14 agli under 19: en plein di successi per i giovani orogranata

La settimana di Natale porta in regalo un altro en plein per le formazioni dell’Umana Reyer.

Under 14-15

Partenza con gli under 14 impegnati sul campo degli amici del Favaro: i giovani leoni, dopo una prima parte di partita molto combattuta, allungano nel finale di secondo quarto e grazie ad un ottimo secondo tempo portano a casa un’ importante vittoria contro una delle principali rivali di questa prima fase di campionato. Risultato finale 64-42 (Manente 18, Misiano 13, Vecchiuzzo 12). Domenica mattina under 15 impegnata nella seconda giornata del girone di ritorno contro Treviso Basket. I ragazzi di coach Molin partono da subito determinati e concentrati, concedendo solo 18 punti nei primi due quarti agli avversari e controllano poi il resto della gara senza difficoltà, chiudendo con il risultato di 69-43 grazie anche ai 20 punti a testa del duo Eramo-Bizzotto.

Under 17-19

Derby in casa del Leoncino per l’under 17 che pur in formazione rimaneggiata ottiene un’agevole vittoria: primo quarto in sostanziale equilibrio, poi un parziale di 28-12 dei nostri ragazzi spacca la partita nel secondo quarto e chiude i giochi. Risultato finale 82-55 (Presutto 17, Ojog 15, Gattel 13) e settima vittoria in fila. Ultimo impegno del settore giovanile prima della pausa natalizia in cui è impegnata la formazione under 19 che conquista un’importante vittoria al Taliercio contro la Tezenis Verona. Primo quarto a ritmi bassi e conclusosi in parità (13-13). Da lì in poi, grazie soprattutto ad un’eccellente prova difensiva, la Reyer prende il controllo della gara e conclude questa prima parte di stagione con una vittoria per 75 a 36 (Da Rin 20, Vanin 12, Gattel e Chappelli 11).