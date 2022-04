Iniziano i playoff scudetto della Reyer campione in carica, le parole di coach Mazzon

Iniziano i playoff scudetto dell’Umana Reyer femminile campione in carica. Il primo turno di disputerà in due partite in cui si qualificherà alle semifinali chi avrà la migliore differenza canestri dopo 80′.

Gara d’andata: La Molisana Arena, 12/04/2022 ore 20.30, diretta esclusiva LBF TV

Gara di ritorno: Palasport Taliercio, 15/04/2022 ore 19.30, diretta LBF TV

Coach Andrea Mazzon presenta la competizione: «Molte delle nostre ragazze hanno giocato diverse partite di playoff e credo che la vecchia guardia possa guidare tutto il gruppo nel far capire che cosa sono le gare di post season e la loro importanza. E’ un quarto di finale molto difficile con una regola completamente nuova, dettata dalle contingenze legate al Covid-19, complicata perché riduce il vantaggio del fattore campo e non favorisce la miglior classificata. E’ chiaro che come tutte le situazioni modificate in corsa per situazioni esterne ha i suoi pro e contro. E’ una formula utilizzata in alcune competizioni europee dove spesso a spuntarla è stata la squadra che ha giocato in trasferta la seconda partita, come è capitato a noi a Valencia. Dal punto di vista tecnico sarà certamente una partita fisica contro una squadra di ottime atlete che spesso giocano con quattro “straniere” (Quinonez è ecuadoriana con formazione italiana in corso). In Coppa Italia se la sono giocata contro una squadra come la Virtus Bologna, dobbiamo avere la consapevolezza che affrontiamo un ottimo roster».

Diversi saranno gli aspetti importanti di cui dovranno tenere conto nel gruppo: «Dobbiamo portarci dietro le sensazioni buone di ciò che abbiamo fatto finora. Campobasso è l’unica squadra che ci ha battuto in campionato da quando sono arrivato e già questo ci deve insegnare qualcosa. Inoltre credo che dobbiamo mettere in campo ciò che abbiamo imparato nelle difficili partite che abbiamo vinto in trasferta in Europa come a Mosca, Montpellier e Valencia: capire le cosa che abbiamo fatto molto bene e continuare a farle. E’ superfluo dire che dobbiamo vincere la lotta a rimbalzo, ma contro una squadra come la loro che hanno tanta fisicità sarà necessario impattare dal punto di vista fisico perché hanno più fisicità».

Rispetto alla Final Four di Eurocup, cosa porta a casa: «Mi porto dietro due sensazioni contrastanti. Una molto bella di un gruppo di ragazze che ha vissuto insieme quattro giorni intensi e ha fatto di tutto per provarci. L’altra, invece, mi ha fatto male, e riguarda la poca sportività del pubblico che ha fischiato tutta la partita Yvonne, anche quando ha ritirato la medaglia, senza che nessuno abbia stigmatizzato. E’ una cosa che davvero mi ha lasciato grande rammarico perché non è stato lanciato un messaggio giusto. Rimane però un grande grazie alle ragazze che sono state davvero molto brave».