Playoff: La Gemini lotta ma non basta. Orzinuovi va sul 2 a 0

Senza Conti febbricitante e con Bortolin forzatamente rientrato dall’infortunio alla caviglia la Gemini se la gioca fino alla fine sul campo di Orzinuovi, team capace di vincere la sfida soltanto nelle pieghe della partita grazie ad una panchina oggettivamente più lunga e a qualche possesso extra che alla fine pesa sul risultato finale. Giù il cappello però per questa Mestre che, piegata dalla sfortuna per aver perso un giocatore chiave per ognuna di queste prime due sfide di finale playoff, spaventa gli orceani senza però trovare l’allungo decisivo. Se il risultato dice male alla Gemini resta però la consapevolezza che al Taliercio Orzinuovi dovrà faticare per eliminare i ragazzi di Coccia.

La Gemini sul conto finale paga soprattutto un primo quarto in cui al team bresciano entra tutto 5/5 da 2, 5/5 ai liberi e 4/8 da 3, un frangente in cui il team di casa lentamente scava il solco dopo che in avvio di gara Mazzucchelli, Sebastianelli e una bomba di Bocconcelli avevano portato Mestre sul +5 (2-7) dopo 1’40’’. Soprattutto nel finale di quarto, quando prima Leonzio trova un canestro con fallo (19-14) e poi in sequenza Planezio e ancora Leonzio incidono con tiri dall’arco, Orzinuovi incide trovando un parziale di 11-4 che vale il 27-18 di fine periodo. Dopo aver perso soffrendo domenica e senza Conti in gara2, questa Gemini dimostra ancora una volta di che pasta è fatta. Nel secondo quarto infatti Mestre contiene Orzinuovi che fatica a trovare sbocchi, la gara si fa più equilibrata, Bortolin in attacco graffia e lentamente la Gemini risale. Capitan Mazzucchelli è l’anima della squadra, dopo che il quarto era partito con il +11 firmato da Leonzio in contropiede (29-18), Rossi, Bortolin, Caversazio e quindi Mazzucchelli accorciano fino al 33-28 con Calvani costretto a chiamare minuto con 2’35’’ del periodo da giocare. Nel finale di quarto Mestre fallisce un paio di tiri con i lunghi mentre Orzi va a segno con Planezio che fissa il 35-28, parziale con cui si torna negli spogliatoi.

Nel terzo quarto Mestre continua la sua opera di risalita, 2 liberi di Bortolin e una bomba di Bocconcelli avvicinano Mestre che vive il suo momento migliore. Una palla recuperata dalla difesa porta all’and one di Bortolin che dai liberi firma il sorpasso (35-36) con 7’51’’ a fine periodo. Là Orzi pesca una bomba di Trapani che la riporta avanti e, di seguito, dopo un paio di possessi mestrini annullati dalla difesa di casa, ad un fallo e vale di Planezio che spinge i suoi sul 41-36. Mestre per imporsi deve trovare tiri dall’arco, là stà la chiave per superare Orzi che non appena subisce canestri dalla lunga barcolla: Mazzucchelli da 3, Pellicano da lontano e ancora Mazzucchelli dall’arco piazzano un 8-0 che lancia Mestre sul 41-44, peccato che poi il momento magico svanisca, Calvani fa ruotare i suoi per tenere alto il ritmo in difesa e la Gemini paga dazio, con locali che faticano ma che punto a punto prima si avvicinano, e poi con un tiro da lontano di Procacci, passano sul 47-45 a 55’ da fine quarto. Nel frattempo per Mestre solo un libero di Caversazio e, prima di fine tempino, un altro di Bocconcelli mentre Ponziani sigla da sotto il 49-46: ancora il solito Caversazio poi accompagna Mestre al -1 di fine quarto.

Ultimo periodo con Mestre che ha speso tanto in difesa, la Gemini ci prova da fuori senza successo con Bocconcelli, Gasparin e Caversazio fanno botta e risposta, non appena Orzi sbaglia dietro, Bocconcelli la punisce con la bomba del 51-53 con 5’54’’ dalla sirena. Planezio impatta, nella stessa azione Mestre ha un doppio possesso con Bocconcelli e Caversazio ma entrambi sbagliano da 3, sull’altro fronte invece Da Campo trova la bomba per i suoi. Mestre non molla, Caversazio trova il nuovo pareggio con una bomba frontale con 3’08’’ da giocare ma ancora Da Campo dall’arco segna il nuovo +3 per i suoi. La Gemini ci prova ancora ma da una recuperata Orzinuovi costringe Rossi al quinto fallo e ancora Da Campo trova i liberi del 61-56 a 2’19’’. Orzi si chiude a riccio, Bortolin ha i liberi del nuovo -3 ma ne mette uno solo, la Gemini trova anche un recupero ma quando a 42’’ Mazzucchelli trova solo il ferro dall’arco, Orzi può controllare e congelare il 2-0.

Ora si torna al Taliercio sperando che ci siano tutti. Non c’è più niente da perdere, l’ultima parola non è ancora scritta.

Agribertocchi Orzinuovi 65 - Gemini Mestre 57

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI: Gallo, Da Campo 10, Carnevale ne, Alessandrini 5, Trapani 7, Planezio 11, Gasparin 8, Procacci 3, Ponziani 8, Trebeschi ne, Leonzio 13. All.: Calvani.

GEMINI MESTRE: Mazzucchelli 14, Pellicano 2, Conti ne, Zinato ne, Di Meco, Rossi 4, Bortolin 12, Bocconcelli 10, Caversazio 13, Sebastianelli 2, Sequani. All.: Ciocca.