Playoff: La Gemini Mestre si aggiudica gara 3 e tiene aperta la serie

Mestre di orgoglio e di cuore, davanti ad un Taliercio gremito da 1700 persone malgrado il ponte del 2 giugno, la squadra di Ciocca trascina la serie a Gara4 e si toglie la soddisfazione di battere – stavolta dopo un overtime – per la terza volta in stagione Orzinuovi. La vittoria stavolta però è quella che pesa più di tutte perché la partita si era messa dalla parte dei bresciani – ospiti avanti di 11 a metà dell’ultimo quarto – e perché in caso di sconfitta non ci sarebbe stato un domani; ribaltare una partita del genere significa avere un gruppo che gioca benemma che, soprattutto, non molla mai anche quando il mondo sembra girarti le spalle. In gara3 contro Orzinuovi Conti – votato miglior giocatore dei 4 gironi di B, febbricitante in gara1 e fuori in gara2 – ne mette 25, il tabellino però non deve ingannare: questa è una vittoria del gruppo, di un insieme di giocatori che fanno vibrare l’anima e che il Taliercio sta già adottando come propri, il giusto risultato per una squadra che gioca a basket che e ci mette sempre tutto quello che ha continuando a scrivere nuove pagine di storia della società del Grifone, mai così in alto dagli anni ‘80.

Un cuore grande che batte sin dal primo quarto, proprio Conti ha la palla del primo vantaggio mestrino ma sbaglia l’appoggio in un’entrata che sembrava già cosa fatta. Con Conti Ciocca presenta in quintetto Bortolin – ristabilito ma non ancora al top – sotto canestro con Caversazio, Bocconcelli e Mazzucchelli completano il pacchetto dei piccoli. Orzi apre la scena con Alessandrini da sotto, Conti rimedia al suo errore precedente aprendo da 3, ancora Mazzucchelli spinge Mestre sul 5-2 prima che Conti dalla lunetta faccia 1 su 2 per il 6-2 di casa. Mestre fa subito capire che c’è ma anche Orzinuovi si conferma solida, Gasparin accorcia e si apre quella sfida punto a punto che porterà in fondo al supplementare. Le difese chiudono tutti gli spazi, Orzi domina al rimbalzo concedendosi doppi possessi, Procacci mette la prima bomba ospite che vale il 6-7 di metà periodo con Ciocca che chiama tempo. Mestre ne esce bene, Conti e Bocconcelli fanno 10-7 per la Gemini, Orzi sbatte sul muro mestrino e Conti dai liberi fa ancora 1 su 2 per il + 4 di casa, in chiusura di quarto però la Gemini non concretizza più e gli ospiti prima in contropiede e poi con Leonzio impattano il primo quarto. Nel secondo quarto Orzi apre con la bomba di Leonzio ma subito Mazzucchelli mette 2 liberi che tengono Mestre in scia, Leonzio e Trapani fanno due volte palla persa, Caversazio rimette Mestre avanti aprendo un break firmato da Mazzucchelli che, prima in contropiede e poi dall’arco, porta Mestre avanti di 7. Orzi da 3 sparacchia, Rossi mette la bomba del massimo vantaggio mestrino (23-14) a metà quarto. Qui la Gemini non riesce più a scappare, Gasparin con due liberi e una palla recuperata di Procacci avvicinano i bresciani, Di Meco dà ossigeno a Mestre colpendo da 3, Trapani lo imita, ancora Pellicano dall’arco fa 29-21 con 3’20’’ alla pausa lunga. Si va a strappi con le difese che la fanno da padrone, Mestre soffre però al rimbalzo e i doppi possessi permettono a Procacci di trovare un nuovo tiro da 3. Sotto canestro non c’è spazio, bisogna segnare da fuori, Bocconcelli non ci riesce, Ponziani da sotto ne mette 2, Mestre per trovare punti deve andare in lunetta con 2 liberi di Bortolin; Planezio muove il tabellone per l’ultima volta nel periodo per il 31-28 con cui si va in pausa. Il terzo quarto si apre subito con la bomba di Leonzio dopo l’ennesimo rimbalzo offensivo ospite, Mestre sbaglia anche cose che sembrano facili ma anche Orzinuovi non segna, Conti e Bocconcelli dalla media fanno 35-31, Ponziani si conquista un altro rimbalzo offensivo e mette i liberi del -2, Bocconcelli subisce fallo su tiro da 3 e trova 2 liberi, Planezio e Conti dalla lunetta muovono ancora il risultato, Leonzio e Ponziani tengono Orzi a ruota, Pellicano mette 2 tiri liberi e poi trova canestro e fallo siglando altri 3 punti, Orzi risponde con Ponziani e Gasparin e quindi con Leonzio che fa 44-42, Rossi mette un libero ma Mestre non riesce a difendere il possesso di vantaggio e viene infilata da Trapani che, facendo canestro con fallo, impatta in chiusura di quarto: 45-45.

Il quarto periodo è di vera sofferenza. Conti trova la bomba del +3 ma Planezio impatta subito dall’arco, Trapani fa male in penetrazione dopo un paio di possessi sciupati per parte, ancora Trapani sigla il +4 per Orzinuovi. Conti prova a far rientrare Mestre dalla lunga senza riuscirci, è il momento migliore per Orzinuovi che punisce da 3, Gasparin e Planezio dall’arco spingono gli ospiti sul 48-58, Conti forza e trova un fallo in entrata infilando 2 liberi ma ancora Da Campo, giustiziere di gara2, fa male a Mestre da 3 per il 50-61 con 5’20’’ da giocare. In una gara in cui per andare a canestro si sudano le proverbiali sette camicie, sembra fatta per Orzinuovi, 3-0 e appuntamento a Ferrara con Mestre che saluta. Questa Gemini però ha cuore, tecnica e attributi e dalla difesa ricostruisce un parziale da favola. Conti si conquista un rimbalzo offensivo e dai liberi accorcia, Leonzio sbaglia da 3, ancora Conti fa canestro e fallo, sempre lui recupera un pallone in difesa e in contropiede mette il 61-56 con 4’08’’ sul cronometro. Mestre si riprende un altro pallone in difesa e Pellicano dall’angolo mette la bomba del -2 che fa esplodere il Taliercio, gara riaperta. Leonzio fa un gran canestro per il nuovo +4 ospite, seguono 2 possessi per parte sterili, Planezio commette il suo 5’ fallo a 1’29’’ da giocare, Bortolin capitalizza 2 liberi che valgono il nuovo -2. Trapani incide ancora 61-65, Conti accorcia a -2 con 50’’ da giocare, là Mestre recupera palla e Caversazio trova una bomba frontale che vale il nuovo sorpasso con 19’’ da giocare e Gemini che ha 3 falli da spendere. Sul possesso ospite Mestre fa 2 volte fallo per fermare il cronometro, ancora Caversazio commette fallo su Leonzio senza che questo stia tirando per tutto il Taliercio tranne che per gli arbitri, lo stesso Leonzio però dalla lunetta ne mette solo 1 che vale però il pareggio con Mestre che non ha più il tempo per avvicinarsi al canestro ospite: overtime e sofferenza.

I primi possessi del supplementare non producono frutto, finalmente Caversazio mette 1 libero, ancora Caversazio recupera un pallone d’oro ma Mestre non sfrutta l’occasione, Orzinuovi però va in confusione e sciupa un altro attacco con Pellicano che dai liberi fa ancora 1 su 2 per il 68-66 con 2’27’’ da giocare. Mestre difende alla morte, Orzi perde un altro pallone, Conti trova un fallo ma ancora fa 1 su 2 con pallone che pesa 1 quintale: 69-66 con 1’47’’. Leonzio dall’altra parte non trema dopo il fallo di Caversazio, 69-68 con 1’30’’. Mestre in attacco perde un pallone sanguinoso ma dall’altra parte Bortolin recupera un possesso d’oro, Bocconcelli in penetrazione fa canestro con fallo ma non mette il libero supplementare (71-68) ma restano altri 48’’ da giocare. Mestre commette fallo su Leonzio che non trema 71-70, Bocconcelli prova la bomba per chiudere la partita ma sbaglia, Orzi in contropiede non trova però il canestro e Mestre sul nuovo ribaltamento con Bocconcelli firma il 73-70 a 6’’ dalla fine. Mestre fa fallo e manda Gasparin in lunetta, il numero 11 ospite mette il primo ma deve sbagliare il secondo, il rimbalzo è di Caversazio che tiene palla fino alla sirena per il tripudio del Taliercio.

Gemini Mestre - Agribertocchi Orzinuovi 73-71 (11-11, 20-17, 14-17, 21-21)

Gemini Mestre: Alberto Conti 25 (5/9, 2/5), Nicolo' Pellicano 12 (1/3, 2/2), Pietro Bocconcelli 10 (3/5, 0/8), Andrea Mazzucchelli 9 (2/3, 1/4), Matias Bortolin 4 (0/3, 0/0), Tommaso Rossi 4 (0/0, 1/1), Manuel Di meco 3 (0/1, 1/1), Edoardo Caversazio 0 (0/1, 0/1), Elia Zinato 0 (0/0, 0/0), Emanuele Zampieri 0 (0/0, 0/0), Pietro Sequani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 24 / 34 - Rimbalzi: 17 5 + 12 (Alberto Conti, Matias Bortolin 6) - Assist: 11 (Nicolo' Pellicano 4)

Agribertocchi Orzinuovi: Ennio Leonzio 21 (4/5, 2/6), Giovanni Gasparin 11 (1/2, 2/6), Riziero Ponziani 9 (3/5, 0/1), Emanuele Trapani 9 (4/5, 0/2), Alessandro Procacci 8 (1/6, 2/4), Marco Planezio 8 (1/2, 2/5), Mattia Da campo 3 (0/4, 1/4), Nicolas Alessandrini 2 (1/2, 0/2), Filippo Gallo 0 (0/1, 0/0), Emanuele Carnevale 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 20 - Rimbalzi: 40 13 + 27 (Giovanni Gasparin 8) - Assist: 11 (Ennio Leonzio, Marco Planezio 3)