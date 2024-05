Playoff LBA, la Reyer parte con il piede sbagliato: la Reggiana vince al Taliercio

Nonostante un gran rientro nell'ultimo periodo, fino alla parità raggiunta a 1' dalla fine, l'Umana Reyer deve arrendersi in Gara1 di quarti playoff all'UNAHotels Reggio Emilia, alla fine corsara per 74-82 al Taliercio, dove si tornerà tra 48 ore per Gara2.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Partono meglio gli ospiti, con Galloway (18 punti) a mandare a bersaglio immediatamente due triple consecutive e Weber a regalare ad Atkins l’appoggio dello 0-8, prima che una tuonante schiacciata di Tucker scuota i padroni di casa. Dopo un jumper di Weber, la Reyer sale di colpi con le bombe in transizione di Simms (10 punti) e Spissu (10 punti), l’infallibile Galloway allora ribatte con la stessa moneta per l’8-13, prima che i tap-in a rimbalzo di Kabengele (14 punti e 9 rimbalzi) e Simms riportino l’Umana Reyer a un solo possesso di distanza (12-15).

Con una bomba di tabella di Vitali, successivamente, la UNAHOTELS ritrova slancio e il rientrante Smith (25 punti, 5/6 da tre, 4 rimbalzi, 4 assist, 28 di valutazione) piazza la tripla che annulla gli effetti di una coppia di liberi di Spissu, non riuscendo poi però ad arginare Kabengele e il suo gancio del 16-21. A seguito di un paio di centri a cronometro fermo di Parks, Faye (11 punti) si iscrive al match con un super gioco da tre punti che sigilla i 10’ iniziali di partita sul 18-24.

Dopo un appoggio vincente di Black (10 punti e 7 rimbalzi) per il +8 ospite, il secondo periodo è tutto di marca lagunare, che piazza un 9-0 di break contraddistinto dall’inarrestabile Wiltjer (13 punti) sia dall’arco che in situazioni di contropiede, prima che Atkins sblocchi Reggio Emilia con il tap-in del controsorpasso sul 27-28. Proprio i biancorossi reagiscono al meglio, dato che i muscoli di Black, un recupero di Galloway e due triple di Smith mettono la firma su un controbreak di 3-12, che fa scappare di nuovo la formazione di coach Priftis (30-38). Il tempo si chiude da una parte con i canestri nel pitturato di Parks e Kabengele e dall’altra le ottime combinazioni tra Smith e Faye, che mandano le squadre negli spogliatoi sul 34-42.

Grazie ai centri dalla distanza di Weber e Galloway, gli ospiti inaugurano la ripresa aggiornando il massimo vantaggio sul +13, prima che l’orgoglio di Spissu (materializzatosi sia con una tripla che con assist per una bomba di Casarin che una combinazione con Tessitori) riaccendano il Taliercio e riportino a contatto i padroni di casa sul 44-48. Deve rimettersi quindi in moto l’asse Smith – Faye per la UNAHOTELS, il quale tra liberi segnati e alley-oop, argina le folate di Simms e Tucker e mantiene due possessi di vantaggio tra le squadre (49-55).

Dopo un’altra bella incursione di Faye e una super tripla di Galloway valevoli il nuovo +11 ospite, i liberi di Heidegger (7 punti e 5 assist) e una magia di Tessitori a fil di sirena del terzo periodo non fanno prendere ulteriormente il largo a Smith e compagni (53-62 dopo 30’). A seguito di un botta e risposta da tre punti tra Smith e Simms, Heidegger e soprattutto Tessitori hanno molte opportunità a cronometro fermo solo parzialmente sfruttate e Atkins manda a bersaglio un’importante bomba che ribatte all’alley-oop tra Heidegger e Kabengele per il 61-68 a 7’ dalla fine. Il pick and roll tra Vitali e Black successivamente, buca la difesa orogranata in un paio di occasioni, una bomba di Heidegger e un concreto Kabengele tengono Venezia sul -6, prima che una coppia di liberi a meno di 4’ dalla fine firmi il 66-74.

Dopo alcuni errori dal perimetro da entrambe le parti, Wiltjer realizza due pesantissime triple consecutive e un super assist di Parks regala a Kabengele l’affondata della parità a 60” dal termine (74-74). Dall’altra parte del campo, quindi, Smith subisce fallo e segna due liberi, Wiltjer perde palla e ancora Smith manda a bersaglio una bomba che chiude la contesa, anche considerando l’ultimo errore di Kabengele dall’arco. Finisce 74-82.

IL TABELLINO

Umana Reyer Venezia – UNAHotels Reggio Emilia 74-82 Parziali: 18-24; 34-42; 53-62

Umana Reyer: Spissu 10, Tessitori 7, Heidegger 7, Casarin 3, De Nicolao, Kabengele 14, Parks 7, Brooks ne, Simms 10, Wiltjer 13, Vanin ne, Tucker 3. All. Spahija.

UNAHotels: Weber 6, Bonaretti ne, Cipolla ne, Galloway 18, Faye 11, Smith 25, Uglietti 1, Atkins 7, Black 10, Vitali 3, Grant, Chillo 1. All. Priftis.

GLI HIGHLIGHTS