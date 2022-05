Partono i playoff, coach De Raffaele: «Condizione mentale positiva, c'è entusiasmo»

Coach Walter De Raffaele ha presentato in conferenza stampa l’imminente serie dei quarti di finale playoff contro Derthona. Si gioca alle 19 con diretta su Eurosport 1 e Discovery+. Orogranata alla settima post season consecutiva.

«Inizia la parte più affascinante, coinvolgente e divertente della stagione, ma anche con meno stress, nel senso che è veramente il momento di cercare di dare il massimo, ma all’interno di una situazione positiva, come sono quelle dei playoff. Noi ci arriviamo con entusiasmo, con una situazione mentale molto positiva, ma allo stesso tempo con grande umiltà, perché sappiamo che affrontiamo una squadra che ha fatto molto bene per tutta la stagione, una grandissima sorpresa, per quanto io avessi detto già in agosto come Derthona sarebbe stata una delle grandi squadre del campionato. E non dimentichiamoci che ha fatto la finale di Coppa Italia ed è stata tutto l’anno nelle primissime posizioni. Una squadra ben allenata, con un suo sistema di gioco ben riconoscibile, con giocatori cresciuti nel corso della stagione, come Daum e Macura. Filloy ha fatto una stagione molto importante, lo stesso Saunders: non a caso non puoi fare una stagione così se qualcuno non gioca a un livello superiore. Credo che sarà una serie molto difficile e dura, perché è chiaro che la giochiamo anche fuori casa. Arriviamo però, lo ripeto, con umiltà ma anche grande convinzione di quello che abbiamo fatto in questi mesi per arrivare fin qui».