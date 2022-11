Scontro tricolore in Eurocup: la Reyer a Brescia contro la Germani

L’Umana Reyer si tuffa di nuovo nell’Eurocup. Archiviate le due partite casalinghe con Lietkabelis e Trento gli orogranata sono pronti per affrontare il derby italiano del girone A con la Germani Brescia: la palla a due è in programma al PalaLeonessa martedì 29 novembre alle 20.30. L’Umana arriva alla gara con il quarto posto in classifica frutto di tre vittorie consecutive dopo le due sconfitte in apertura di stagione, mentre i lombardi hanno finora ottenuto il record di 2 vinte e 3 perse, arrivando dalla sconfitta di Cluj.

C’è un precedente tra le due squadre in Eurocup: nella stagione 2019/20 Reyer e Brescia si sono affrontate nella seconda fase della competizione, le top 16, e gli orogranata avevano vinto entrambe le gare ottenendo la qualificazione per i quarti di finale (mai disputati a causa della pandemia). La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e Eleven Sports.

«Affrontiamo Brescia che è reduce da una importantissima vittoria in campionato contro Trieste, in cui Della Valle, Petrucelli e Cournooh, i tre esterni titolari, hanno segnato tanto (53 punti in totale). Sono i giocatori più completi e dovremo fare attenzione alle loro iniziative individuali con cui innescano poi i lunghi atletici Odiase e Cobbins, nonché il tiro da fuori di Gabriel che spesso si è rivelato un fattore determinante. Al momento Brescia è una delle formazioni più lunghe del girone di Eurocup, potendo contare sulla energia di Akele e Laquintana, sul tiro Massinburg, e su giocatori molto esperti come Moss e Burns che sono sempre pronti a dare il proprio contributo. La classifica molto corta, infine, ci impone di guardare partita per partita con molta attenzione».