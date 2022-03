Derby del Nordest, De Raffaele mette le mani avanti: «Tutti e tre fermi i rientranti dalle Nazionali»

Coach Walter De Raffaele ha presentato in conferenza stampa la partita in programma a Trieste domenica 6 marzo alle 17. Il match sarà trasmesso in diretta su Discovery+.

«Questa pausa, come purtroppo anche le altre, non ci ha portato buone notizie, perché abbiamo i giocatori reduci dalle rispettive Nazionali tutti e tre fermi. A causa di questo e dell’assenza anche di Bramos (tenuto a riposo precauzionalmente a causa di uno stato infiammatorio al piede, ndr), non abbiamo potuto lavorare su tutte le cose che avevamo in mente. Questa è la situazione attuale. Detto questo, ci aspetta una partita molto impegnativa a Trieste, squadra che sta disputando un ottimo campionato e ha aggiunto recentemente al roster Alexander. In Banks ha il fulcro dell’attacco, ma credo che sia una squadra che ha mostrato in questa stagione un gioco corale e un coinvolgimento di tutti i giocatori, sia gli esterni che i giocatori dentro l’area come Konate e Grazulis ed è una squadra che sta facendo molto bene. Per noi rappresenta un’altra tappa importante, da andare a provare a vincere. Penso che ancora una volta la capacità di andare a rimbalzo sia offensivo che difensivo possa essere una chiave, da una parte limitando il loro contropiede, dall’altro per permettere a noi di tenere in controllo il ritmo della partita e capire poi che ritmi verranno fuori durante i quaranta minuti».