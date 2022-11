La Reyer incontra Varese, De Raffaele: «Atletismo e ottima media al tiro i loro punti di forza»

Sabato 19 novembre alle 19 l’Umana Reyer tornerà in campo dopo la sosta al Palasport Lino Oldrini di Masnago nell’anticipo della settima giornata di campionato contro i padroni di casa che sono appaiati agli orogranata in classifica con 4 vittorie e 2 sconfitte.

La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. De Raffaele: «Incontriamo la squadra che segna più punti di media, avendo tantissimi riferimenti in attacco e tanti punti nelle mani, una squadra che ama correre il campo e che è una delle sorprese positive di questa stagione. Naturalmente Varese cerca di fare di questa caratteristica, soprattutto con il tiro da 3 punti, una delle maggiori qualità, che gli ha portato fino ad ora tanto risultato. Dovremo essere bravi a cercare di limitare questa loro capacità di correre il campo con tutti i giocatori per tutti i 40 minuti, perché è un modo in cui Varese si alimenta avendo anche tanto atletismo. Da parte nostra, onestamente avrei sperato di poter utilizzare questa pausa per lavorare insieme, invece giocoforza non è stato possibile, se non da ieri e stamattina, quando sono rientrati un po’ tutti. Quindi diciamo che il tempo per lavorare su cose che avremmo potuto utilizzare non c’è stato e dovremo sfruttare gli ultimi allenamenti per la partita di Varese. Detto questo, però, cavalchiamo l’entusiasmo dettato dalla qualificazione dei nostri nazionali, escluso Granger che dovrà ancora giocarsela, e questo è sicuramente un elemento positivo per l’umore, perché ci permetterà di continuare a lavorare con lo spirito giusto».