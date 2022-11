L'allenatore Vanoli si presenta: «Dobbiamo sudare la maglia»

Mister Vanoli presenta la sua prima sfida da allenatore del Venezia. Di fronte la Reggina: «In questa settimana, la squadra sta dimostrando di voler uscire da questo periodo difficile. Nella partita di domani, indipendentemente dal risultato, bisognerà sudare la maglia. Incontriamo una formazione che ha dimostrato di essere forte, allenata da un tecnico esperto della Serie B. Le insidie per noi sono tante: a livello mentale, trovarci così in basso in classifica comporta una perdita di fiducia. Bisognerà restare in partita per tutti e 90 i minuti. Quella di domani sarà soprattutto una sfida per capire quali sono i nostri limiti e dove possiamo arrivare. Stimo molto mister Inzaghi, che ha fatto grandi cose qui a Venezia ed è ripartito con grande umiltà e dedizione per portare la Reggina al livello a cui è ora. Credo sia giusto che i giocatori conoscano e comprendano il disappunto della tifoseria. Dobbiamo recuperare il nostro pubblico con attaccamento alla maglia e fatica. Quando si parla di sacrificio, non si parla solo di resilienza, ma anche della capacità di reagire con forza e determinazione. Oggi, la mia priorità principale è quella di far reagire i ragazzi, motivandoli a dimostrare fino in fondo le qualità che hanno, delle quali ho avuto definitiva conferma durante la preparazione settimanale. Questa è una rosa giovane, da cui la gente si aspetta molto. La squadra deve avere delle fondamenta solide, che poggino sui veterani di questo club: sono loro a dover insegnare a tutti cosa vuol dire vestire questa maglia. La qualità non basta, serve la personalità.»

Sono 26 i giocatori convocati dal tecnico per domani. Start alle ore 14 allo Stadio Pier Luigi Penzo. Portieri: Bruno Bertinato, Jesse Joronen, Eryk Adam Slowikowski. Difensori: Antonio Candela, Pietro Ceccaroni, Luca Ceppitelli, Ridgeciano Haps, Marco Modolo, Harvey St Clair, Michael Svoboda, Maximilian Ullmann, Przemys?aw Wi?niewski, Facundo Zabala, Francesco Zampano. Centrocampisti: Magnus Andersen, Gianluca Busio, Domen ?rnigoj, Michaël Cuisance, Antonio Luca Fiordilino, Tanner Tessmann. Attaccanti: Denis Cheryshev, Jack de Vries, Dennis Johnsen, Andrija Novakovich, Nicholas Pierini, Joel Pohjanpalo