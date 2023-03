Domenica il derby veneto, la Reyer vuole la vittoria in campionato

Domenica 19 marzo alle 18.30 l'Umana Reyer sfiderà la Tezenis Verona nel derby veneto che torna in terra scaligera dopo dodici anni (era Legadue, vinsero i padroni di casa 73-63). Gli orogranata si presentano a questa partita dopo il successo esterno a Bursa e con la voglia di tornare alla vittoria in campionato, in un match molto importante per il prosieguo della stagione. Sono diversi gli ex della sfida: Guido Rosselli e Davide Casarin da una parte, Andrea De Nicolao dall'altra. La partita sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

Coach Neven Spahija spiega: «È una partita molto importante per noi, anche se, come ho già detto, da adesso non ci sono partite poco importanti: tutte sono finali, da qui in avanti. Giochiamo contro Verona, una squadra che ha dimostrato di non mollare mai. La loro rimonta da -16 nel secondo tempo a Tortona è stata impressionante e questo dà l’idea della partita che andiamo ad affrontare, dobbiamo continuare il nostro lavoro. Piano piano stiamo capendo perché in alcuni momenti delle partite siamo inconsistenti e stiamo lavorando su questo, anche per far sì che il tanto lavoro che facciamo in settimana si incontri poi con i risultati».