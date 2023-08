La Reyer riparte, coach Spahija: "Squadra giovane ma con esperienza. Occorrerà aggressività"

E' ufficiale: con la presentazione di lunedì mattina la Reyer ha cominciato la sua nuova stagione. Ad inaugurarla, il presidente Casarin e coach Spahija, quest'anno alla sua prima panchina orogranata dal primo giorno.

Primo a presentare il progetto il presidente Federico Casarin: "Inizia il diciottesimo anno del progetto Umana Reyer, ma l’emozione è sempre la stessa con nuovo entusiasmo e sogni da vivere e trasmettere insieme. Ci aspetta un campionato importante, sarà bello esserci e siamo contenti di aver allestito una squadra che può regalare soddisfazioni. Non possiamo garantire le vittorie, ma sempre il massimo impegno e dedizione. Siamo contenti di continuare con coach Spahija, abbiamo firmato giocatori che sono lo specchio dell’idea del gioco del coach. Squadra con giocatori giovani, si è costruito in prospettiva? Anche con il coach abbiamo iniziato un percorso pluriennale, l’intento è stato lo stesso con i giocatori. Il gruppo è fondamentale, bisognerà creare una nuova sinergia e trovare la chimica giusta, questa sarà la chiave per il nostro futuro".

Coach Spahija ha ribadito come la squadra, studiata a fondo, sia un buon mix tra giovani e giocatori esperti: "Sono molto contento, è la mia prima stagione dall’inizio e ho tanta voglia di lavorare ed entusiasmo. Ho scelto i giocatori, sono preparato a questa responsabilità. Abbiamo cambiato sette giocatori, siamo più giovani e abbiamo equilibrio tra gioventù ed esperienza, c'è il giusto mix. Questa squadra non l'ho costruita da solo, e voglio ringraziare i miei colleghi a partire da Mauro Sartori, Eugenio Dalmasson e il Presidente Federico Casarin. Abbiamo guardato ore ed ore di video per scegliere gli atleti giusti. Dunque abbiamo giocatori giovani, il più piccolo è Davide, che però ha già giocato in Serie A. Lo stile di gioco sarà lo stesso, dovremo alzare il livello difensivamente, mettendo più aggressività. Questa dev'essere la nostra mentalità. La versatilità dei giocatori è sempre stata una prerogativa delle mie squadre, atleti che possono ricoprire di posizioni".