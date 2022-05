Si parte con gara3 al Taliercio: i tifosi spingono gli orogranata

Giorni importanti questi per la Reyer che giocherà al Taliercio questa sera gara3 e sabato sera alle 21 gara4: due match fondamentali per il proseguo dei playoff degli orogranata che punteranno molto sul tifo del Taliercio per portare a casa delle vittorie preziose. La vincente di questa sera, sabato avrà il match point per accedere alle semifinali scudetto.

Ricordiamo la formula dei playoff che prevede quarti e semifinali con serie al meglio delle 5 partite mentre la finale si giocherà su 7 ravvicinate sfide con in palio il Tricolore.