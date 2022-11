In Europa la Reyer sfida i lituani del 7Bet-Lietkabelis Panevezys

Riparte la 7Days Eurocup al Palasport Taliercio: l’Umana Reyer ospita i lituani del 7Bet-Lietkabelis Panevezys in una sfida inedita. Gli orogranata hanno affrontato una squadra lituana nella stagione 2019/20, il Rytas Vilnius (2-0).

Umana e Lietkabelis sono appaiate in classifica (record 2-2) con i lituani reduci dai successi interni contro Cluj-Napoca e Ulm e le sconfitte esterne a Bourg en Bresse e Riga (Prometey). La palla a due è in programma martedì 22 novembre alle ore 20, Reyer ancora con il dubbio per Michael Bramos (dolori cervicali).

«Ritorna l’impegno in coppa, siamo a metà del girone di andata. Il Lietkabelis ha una formazione di giocatori atletici contro i quali dobbiamo assolutamente impattare con durezza fisica in tutti i ruoli. A cominciare dal playmaker Morris (mancino, 17 punti a partita in Eurocup, 193 cm), per finire con i tanti lunghi, tra cui spiccano l’esperto croato Sakic (50% da 3 punti) e il centro mancino di 210 cm Griciunas. I lituani sanno correre il campo e si sono imposti diverse volte per solidità al rimbalzo. Noi puntiamo anche a limitare il talento di Lipkevicius (50% da 3 punti), eccellente tiratore dalla distanza. Dalla panchina è molto interessante il play-guardia Kullamae, attaccante completo con ottimo tiro dal palleggio».