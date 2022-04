Altra vittoria: la Reyer la spunta contro Brindisi dopo l'overtime

Ci vuole un overtime, ma l’Umana Reyer riesce a battere anche l’Happy Casa, nel recupero del 16° turno: 80-78 il finale che allunga a 7 vittorie nelle ultime 8 giornate la striscia degli orogranata.

Primo tempo

Nessuna novità di organico (fuori gli infortunati Daye e Vitali), mentre viene inserito in quintetto Cerella al fianco di Theodore, Stone, Brooks e Watt. L’avvio è difficile, per gli orogranata: time out al 2′ sullo 0-8, poi proprio Cerella sblocca al 3′ (2-8), ma Brindisi a metà quarto è avanti 2-13, dopo l’ingresso in campo di Morgan (esordio in campionato) e Tonut, che muove il punteggio al 6’30” (3-13), prima che l’Happy Casa tocchi il 3-19 al 7’30”. E’ ancora Tonut, con un canestro e 4/4 dalla lunetta, a limare qualcosa, con le squadre al primo intervallo sul 9-21. De Nicolao (canestro e tripla) e Mazzola (su assist di Tonut) firmano il 16-23 al 12’30” per un’Umana Reyer che deve attendere il 14′ per il primo canestro di uno straniero (tripla di Stone per il 19-25). Con una difesa più arcigna e con Watt che si sblocca anche in attacco, a metà quarto è 21-25, poi di nuovo De Nicolao trova il 23-25. Brindisi si riporta subito a +7, mantenendo il distacco fino al 27-34 del 18′. Il finale di periodo è però dell’Umana Reyer, con l’and one di Theodore, altri 2 di Tonut e, soprattutto il 2+2 di Echodas nell’ultima azione, quando il lituano sbaglia il libero supplementare ma raccoglie il rimbalzo e trova il 36-37 all’intervallo lungo.

Secondo tempo

Il primo vantaggio orogranata arriva al primo attacco della ripresa, poi Tonut allunga sul 40-37 al 21′. Nonostante il terzo fallo di Perkins, Brindisi però non molla e, dal 44-41 ancora di Tonut al 23′, pareggia con Gaspardo al 23’30”. Stone rifirma subito il +3, però, nonostante il quarto fallo di Perkins giusto a metà periodo, l’Happy Casa è sul 47-47 al 25’30” e sul 49-50 al 28′. Nel finale di quarto, oltre al quarto fallo anche di De Zeeuw, l’Umana Reyer porta a casa anche il canestro di Tonut, i liberi di Echodas e il canestro di De Nicolao, con la stoppata finale di Brooks che sigilla il punteggio sul massimo vantaggio: 57-53. Ma non è ancora finita: al 31’30”, gli ospiti sono di nuovo avanti (57-58) e la risposta da 3 di Tonut rimane a lungo l’unico canestro orogranata nel periodo, così si arriva al 60-64 al 33’30” e, dopo un’altra tripla, di Theodore, a metà quarto è addirittura 63-70. L’Umana Reyer riparte ancora dall’arco, con Stone, e poi lima punto su punto con Theodore e i liberi di Tonut (70-71 al 38’30”). Nell’ultimo minuto, Gentile segna un libero a 41” dalla fine, Theodore infila in sospensione a -32” il 72-72 dopo il time out di coach De Raffaele, con i tempi regolamentari conclusi dal recupero di Brooks su Gentile e l’errore finale di Tonut.

Overtime

Si va così all’overtime, aperto dalla tripla di Harrison a cui risponde Tonut. Il punteggio rimane a lungo sul 75-75, poi segna Zanelli, ma anche De Nicolao, con la tripla del 78-77 al 42’30”. Perkins esce per il quinto fallo, speso in attacco, poi Gaspardo pareggia con un libero su due a 1’10” dalla fine. Sul 78-78, Watt pesta la linea di fondo, ma si rifà con la stoppata su Gaspardo e con il 2/2 dalla lunetta a -22”, che vale la vittoria per 80-78 visto che la tripla finale di Harrison non va.