Reyer in Eurocup, Tucci: «Bursaspor gioca la pallacanestro più intensa ed incisiva»

Martedì 6 dicembre alle 20 il Palasport Taliercio ospita il round 7 di 7Days Eurocup tra l’Umana Reyer e i turchi del Frutti Extra Bursaspor, finalisti della passata edizione. Le due formazioni sono entrambe al secondo posto in classifica, insieme a Badalona, e si sono affrontate anche l’anno scorso con entrambe le gare vinte da Bursa (la gara di ritorno venne inizialmente rinviata a causa di una bufera di neve che impedì la trasferta al gruppo orogranata). Allerik Freeman è il grande ex della sfida, segnò 15 punti nel successo turco al Taliercio.

Gianluca Tucci prepartita: «Bursaspor è a mio avviso la formazione che gioca la pallacanestro più intensa ed incisiva di tutta l’Eurocup. Grande ritmo e 86 punti di media la dicono lunga circa l’efficacia del contropiede e del tiro da tre punti della squadra turca, una delle maggiori accreditate alla vittoria finale, nonché già finalista della passata edizione. Il playmaker Needham e le guardie Clemmons e Bitim sono in campo per oltre 30 minuti a testa e sono in grado di crearsi il tiro in pochi secondi. A questi go-to-guys dal grande talento offensivo, si aggiunge un giocatore chiave che è Dudzinski, ala grande che gioca vicino e lontano da canestro con la medesima efficienza ed è anche un eccellente difensore e rimbalzista. Servirà una partita di altissima concentrazione sulle caratteristiche individuali avversarie e di intensità per quaranta minuti, se vogliamo pareggiare il loro agonismo. In difesa, i piccoli del Bursaspor estendono il pressing tutto campo, ma nel ruolo di centro hanno giocatori come Auguste e Duverioglu che rischiano di commettere tanti falli, se impegnati con continuità».