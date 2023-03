La Reyer certifica il suo impegno sociale e sostenibile

L'Umana Reyer è lieta di comunicare il conseguimento della Certificazione ISO 20121 per lo standard di gestione per l'organizzazione sostenibile di eventi. E' la prima società professionistica nel basket italiano e una delle prime società sportive a conseguire tale certificazione, rilasciata da Bureau Veritas, leader tra gli enti certificatori.

Michele Masè, direttore generale SMA Green & Smart Solutions, presente alla consegna del certificato: «E' un ulteriore "scudetto" per la Reyer perchè va a mettere a sistema tutto quanto è stato fatto finora a livello etico e sociale. Il tutto in sintonia con la città. I progetti futuri? Ne stavamo discutendo proprio in queste ore: ci piacerebbe lanciare, nell'ottica di quello che è il progetto futuro del bosco di Mestre, un'iniziativa che ci permetterà di diventare non solo la prima società sostenibile per quanto riguarda lo sport ma anche la prima neutra per quanto riguarda gli aspetti di impatto ambientale. Come? Stiamo pensando di poter compensare con della piantumazione di alberi l'inquinamento. Sarebbe un messaggio importante». SMA Green & Smart Solutions è società veneziana che opera da più di trent’anni in tutta Italia in progetti di monitoraggio, sostenibilità e certificazione ambientale. È fornitrice di servizi avanzati alle più importanti realtà industriali nazionali.

Luca Favaro, responsabile organizzativo dell’Umana Reyer, ha commentato con orgoglio: «Oggi è un giorno importante: Reyer certifica di fatto il proprio impegno che non è solo sportivo ma anche sociale. Un progetto che nasce in passato con il certificato etico e che da oggi si arrichisce con il certificato della sostenibilità degli eventi. In questo caso la certtificazione riguarda una società. La società si è data una carta di valori e di un sistema di gestione con i quali la società può monitorare il proprio standard. Nel concreto si parla di piccoli grandi gesti: navette gratuite per i tifosi da Piazzale Roma per risparmiare in CO2 oppure la raccolta differenziata dei rifiuti. In più ci sono i vari progetti nelle scuole. Siamo pronti a continuare il progetto e molto orgogliosi».