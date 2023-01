7Days Eurocup, l'Umana Reyer affronta il Cluj-Napoca

Martedì 24 gennaio alle 20 il Taliercio ospita l'importante match di 7Days Eurocup tra Umana Reyer e Cluj-Napoca, gara valida per la terza giornata del girone di ritorno della regular season. L'Umana si presenta alla sfida al quarto posto in classifica mentre i rumeni sono ottavi, a due partite di distanza. Nella gara di andata gli orogranata vinsero con merito (80-85) una bella partita davanti ai 6703 spettatori della B-t Arena.

Gianluca Tucci prepartita: «Cluj è cambiata molto dal girone di andata. Ha inserito i due playmaker Kasey e Gordic, entrambi veloci e ottimi attaccanti, e di recente anche l'ala Jalen Jones, attaccante puro che sa alternare soluzioni interne a tiri dalla distanza. Adesso Cluj è una formazione che ha 11 giocatori tutti titolari ed esprime un gioco intenso per tutto il match. Forte dell'ultima vittoria in trasferta in Eurocup, li affrontiamo in un momento di grande forma ed euforia, quindi dovremo mettere in campo la massima energia dai primi minuti di gioco per portare la gara su un piano congeniale al nostro ritmo e al nostro gioco interno. La battaglia sotto canestro (Bircevic e Stipanovic hanno tantissima esperienza) potrà far pendere la bilancia del match».

Info biglietti

Prezzi:

Tribuna numerata

Intero – 19,00 euro

Under 24 – 9,00 euro

Under 13 – 7,00 euro

Reyer Ladies – 10,00 euro

Settore 6 - Tifoseria in piedi - posto unico

Intero - 15,00€

Under 24 – 9,00 euro

Under 13 – 7,00 euro

Reyer Ladies – 10,00 euro

Punti vendita abilitati:

– Reyer Store del Taliercio, dalle 16.30 alle 19.30 da lunedì a venerdì

– rivenditori autorizzati, lista QUI

– online