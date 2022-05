La Reyer non ce la fa: perde anche gara4, stagione finita

Si chiude ai quarti di finale dei playoff la stagione dell’Umana Reyer. La Bertram Derthona si ripete dopo 48 ore al Taliercio, vincendo 60-72 anche Gara4 e chiudendo la serie sul 3-1.

Primo tempo

C’è una novità nel quintetto orogranata (Stone al posto di Bramos al fianco di Theodore, Tonut, Brooks e Watt), ma parte ancora una volta meglio Tortona con lo 0-5 al 2′ firmato interamente da Macura. Watt e Theodore sbloccano l’Umana Reyer (4-5 al 3′), anche se a metà periodo è 4-11. I ritmi sono alti, ma arrivano anche tanti errori, tant’è che al 6’30” è 4-14, poi Stone al 7′ infila la tripla del 7-14 e Bramos all’8′ il canestro del 9-14, rispondendo poi con la tripla del 12-16 al 9’30” a Daum, che infine chiude il primo quarto con i liberi del 12-18. La Bertram si riporta a +8 (12-20) in avvio di secondo quarto, con però pronta risposta di Cerella (tripla) e De Nicolao (2/3 dalla lunetta) per il 17-20 al 12’30”. L’Umana Reyer è di nuovo a -3 (19-22) con Brooks al 14′, poi gli ospiti riprovano l’allungo (19-26 subito dopo metà periodo). Brooks si ripete, poi si accende Theodore, con tripla, recupero e sottomano per coronare la rincorsa col pareggio a quota 26 al 17′. Macura si conferma in gran serata con la tripla del 26-29, a cui rispondono dalla lunetta ancora Theodore (2/2) e poi Watt (1/2) per il 29-29 al 18′. La fiammata di Cain riallarga il divario (29-34) prima del canestro finale con cui si sblocca Tonut per il 31-34.

Secondo tempo

Coach De Raffaele è costretto a chiamare time out dopo 1’30” della ripresa, sul 31-39, con i primi due punti orogranata firmati dalla schiacciata del 33-39 di Watt al 22’30”. L’Umana Reyer si riavvicina due volte a -5 (36-41 con la tripla di Theodore al 23’30”, 38-43 con Bramos al 24’30”) in un match che si fa spigoloso e a tratti confuso. Un gioco da tre punti di Daum dopo metà periodo ridà il +8 a Tortona (38-46), anche se gli orogranata trovano comunque la forza di rispondere con un 5-0 firmato dai liberi di Watt e dalla tripla di Stone: al 27′ è 43-46. Immediato, comunque, il controparziale piemontese: 43-51 al 28’30” e poi botta e risposta dall’arco Brooks-Severini per il 46-54 all’ultimo intervallo. Il canestro di Bramos del 48-54 con cui si riprende non è però un segnale di cambio dell’inerzia: al 32’30” il massimo divario è aggiornato sul 48-59, poi, dopo la tripla di Brooks del 51-59 al 33’30”, addirittura sul 51-64 al 34’30”. Coach De Raffaele prova a giocarsi il tutto per tutto con il time out e un quintetto basso, ma la Bertram continua a mostrarsi più reattiva e capace di gestire. Dopo il -10 (54-64 con la tripla di Stone subito prima di metà quarto) e il -9 (57-66 con Tonut al 36′), una tripla di De Nicolao riavvicina gli orogranata fino a -8 (60-68) al 37’30”, ma il pronto time out piemontese rimette subito le cose a posto per Derthona, che può festeggiare con il 60-72 finale.

I tifosi

Grande la delusione dei tifosi che già dopo gara3 avevano notato la stanchezza, la demotivazione di tutto il gruppo. Molti parlano di fine di un ciclo. Sarà vero? Ora la palla passa alla società.