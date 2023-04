Dopo Milano la Reyer mette ko anche Derthona: 89-80 per gli orogranata

L'Umana Reyer prolunga la striscia positiva a quattro vittorie consecutive, battendo, dopo Milano, anche l'altra squadra al secondo posto della classifica, la Bertram Tortona, uscita sconfitta per 89-80 dal Taliercio.

Primo tempo

Fin dalle prime azioni, che gli orogranata affrontano con il tradizionale quintetto formato da Granger, Bramos, Parks, Willis e Watt, il livello è elevato e il match è equilibrato. La prima notizia è il secondo fallo di Cain al 4', sul 10-8, ma nessuna delle due squadre riesce a prendere più di un possesso di vantaggio fino al 7'30”, quando la tripla di Spissu vale il 20-16. La fiammata di Christon (tre triple consecutive) riporta nell'ultimo minuto avanti Tortona (24-25), nonostante un ottimo Moraschini, ma al 10' è parità a 25. Il +4 è il massimo vantaggio anche per gli ospiti (29-33) al 12'30” di un incontro che resta spettacolare, pur senza che nessuna delle due squadre riesca a volgere dalla sua l'inerzia. La difesa orogranata riesce a bloccare l'attacco della Bertram per oltre 3'30”, anche se qualche errore di troppo dalla lunetta (con Tortona che commette ben 12 falli nel periodo) impedisce di allungare: con il parziale di 7-0 al 15'30” è 36-33, con Harper e Macura a 3 falli. Dal 39-35 del 16', i piemontesi riescono poi a riportarsi avanti (41-42 al 17'30”), con l'Umana Reyer comunque avanti 49-47 al rientro negli spogliatoi.

Secondo tempo

È una fiammata di Spissu (8 punti in 2') a dare agli orogranata il primo vantaggio in doppia cifra a inizio ripresa, con time out ospite sul 59-49 al 22'. Tortona deve affidarsi alle giocate individuali per rispondere all'Umana Reyer, che riesce comunque a mantenere 5 punti di vantaggio a metà quarto (63-58). Dal quarto fallo in attacco di Harper, proprio su Spissu, gli orogranata trovano ancora un allungo a +10 (68-58 al 28'30”), con il nuovo tentativo di rientro piemontese, affidato a Radosevic, che si arena però ancora una volta a -5 e il quarto si chiude infine sul 70-63. In avvio di ultimo periodo si resta a lungo sul 73-65 maturato in 30” con la tripla di Bramos. Stavolta, sfruttando oltre 3'30” senza canestri per gli orogranata, gli ospiti arrivano a un possesso (73-70) al 33'30”, ma al rientro dal time out di coach Spahija ci pensa prima Brooks con una tripla frontale e poi sale in cattedra, su entrambi i lati del campo, Bramos. Il margine rimane in bilico tra 4 e 6 punti, poi il capitano reagisce al quarto fallo fischiatogli in attacco con la tripla dell'85-78 al 38'. è il viatico alla vittoria, che si concretizza per mano di Granger, prima che Macura limi all'ultimo tiro il finale sull'89-80.

Parziali: 25-25; 49-47; 70-63

Umana Reyer: Spissu 13, Tessitori 4, Parks 6, Bramos 10, Moraschini 11, De Nicolao ne, Granger 23, Chillo ne, Brooks 7, Willis 2, Watt 13, Mokoka. All. Spahija.

Bertram: Christon 23, Mortellaro ne, Candi 2, Tavernelli, Nikolic, Filloy 6, Severini 13, Harper 3, Cain 2, Radosevic 16, Macura 15, Filoni. All. Ramondino.