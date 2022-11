La Dolomiti Energia Trentino supera in volata la Reyer: 72-73 al termine

Prima sconfitta interna stagionale in campionato per l’Umana Reyer, battuta in volata dalla Dolomiti Energia Trentino 72-73 al termine dell’ormai classico derby del Nord-Est che si è confermato ancora una volta sfida ad alta intensità agonistica.

Primo tempo

Nonostante diversi giocatori in non ottimali condizioni, dai 12 resta fuori solo capitan Bramos a causa dei problemi al collo. In avvio di partita (che l’Umana Reyer affronta con Spissu, Freeman, Parks, Willis e Watt) è Watt il principale protagonista, sia in attacco, che con un paio di stoppate nell’ottima difesa orogranata che consente l’8-2 al 3’30” e poi l’11-4 sulla tripla di Moraschini a metà periodo. Trento riesce comunque a restare a contatto, tra il -5 e il -3, fino all’ultimo possesso, in cui arriva sulla sirena il canestro da 3 di nuovo di Moraschini per il 20-14. Una tripla di tabellone di Parks allo scadere dei 24” vale il 23-16 all’11’30”, ma resterà l’unico canestro di un’Umana Reyer che fa la voce grossa a rimbalzo offensivo (saranno ben 11 nel solo secondo periodo) ma viene raggiunta sulla parità a quota 23 al 14’30”. Trento tocca anche il +3 (25-28) al 16′, con gli orogranata che, pur imprecisi al tiro, riescono a caricare di falli gli avversari (3 a fine primo tempo per Udom e Atkins) e a sfruttare i giri in lunetta tra sorpassi e controsorpassi. Watt arriva al quota 11 con due canestri di fila (33-32 al 18’30”), ma sono di nuovo i liberi, di un Moraschini anche lui in doppia cifra a chiudere il primo tempo sul 35-33.

Secondo tempo

La Dolomiti si porta sul 35-38 in apertura di secondo tempo, impatta Freeman da 3, ma poi l’attacco orogranata si blocca di fronte alla zona trentina, il bonus orogranata viene consumato dopo 2′ e al 23’30” è time out sul 38-44. Spagnolo trascina Trento sul 38-46 al 24′, Willis torna a muovere il punteggio dell’Umana Reyer dopo 3’30” e, da metà quarto, sul 40-46, arrivano i quarti falli di Atkins, Udom e Spissu, ma soprattutto si accende nuovamente Moraschini, protagonista assoluto nel 48-50 al 27′. Gli ospiti allungano di nuovo sul 48-55 al 27’30” ma poi Watt provoca il quarto fallo anche di Grazulis e il quinto di Udom, preservando il 53-55 anche con una stoppata, con però il sottomano di Conti in tempo utile prima della sirena per il 53-57. Al 31’30”, sull’and-one di Brooks (dopo la tripla di Freeman e il gancio di Watt), è parità a quota 61. È però di nuovo Moraschini a siglare il 63-61 prima e il 66-63 al 32’30”. Al 34′ arriva al quinto fallo, in attacco, anche Atkins, ma Trento a metà periodo è avanti sul 66-67 e al 35’30” sul 66-69. L’Umana Reyer si riporta avanti con Watt e Freeman (70-69 al 37′), Grazulis risorpassa sul 70-71 al 37’30”, infine si segna col contagocce: 72-71 di Brooks a -31”, 72-73 di Spagnolo a -11”. Dopo il time out, arriva la penetrazione di Granger, con dubbio contatto non fischiato, riprende Freeman ma c’è la stoppata pulita di Grazulis a chiudere il match.

Parziali: 20-14; 35-33; 53-57

Umana Reyer: Spissu, Tessitori, Parks 3, Freeman 11, Sima ne, Moraschini 23, De Nicolao, Granger 2, Chillo, Brooks 7, Willis 6, Watt 20. All. De Raffaele.

Dolomiti: Conti 5, Spagnolo 12, Forray 7, Udom 9, Dell’Anna ne, Crawford 11, Ladurner 4, Grazulis 12, Atkins 11, Lockett. All. Molin.